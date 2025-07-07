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櫃買與證交所辦招商座談 近20企業響應

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心與臺灣證券交易所共同成立的「資本市場服務團」，於7月4日與安侯建業聯合會計師事務所在台中林酒店舉辦「2025年度推動優質企業邁入資本市場座談會」，邀集近20家優質企業共同參與。

座談會旨在整合資本市場資源，打造一個共同推動的平台，為各類規模的企業提供一站式資本市場服務。協助企業透過進入資本市場，持續強化公司治理，擴大營運規模，進而邁向國際市場。

櫃買中心副總經理李淑暖表示，櫃買中心成立30年來，已協助超過2,600家公開發行公司進入資本市場，也已建構多層次資本市場，滿足不同發展階段與營運規模的中小微企業多元掛牌需求。

櫃買中心在世界交易所聯合會（WFE）70多個會員交易所中，成交值周轉率位居第二，掛牌公司本益比約25倍，顯示出櫃買中心擁有活躍的股票市場及合理的本益比。

李淑暖表示，公司進入資本市場不僅可以加強健全營運體質，也有助提升企業知名度、招募優秀人才，並能滿足企業發展的資金需求。此外，櫃買中心將持續傾聽企業、證券商及會計師的建議，除不斷檢討並調整上櫃相關規定外，協助企業順利進入資本市場。

安侯建業副執行長陳宗哲則指出，企業在全球市場的營運挑戰日益嚴峻，如何靈活應對、維持競爭優勢，成為當前的重要課題。KPMG長期偕同櫃買中心及證交所協助企業IPO、併購、股權規劃及ESG轉型等領域，陪伴許多企業從初創階段走向資本市場。

本益比 櫃買中心 資本市場

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