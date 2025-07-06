颱風丹娜絲來襲！全台產、壽險啟動緊急應變 各措施一次看

颱風丹娜絲升級為中度颱風並持續接近台灣，中央氣象署已於5日20時30分發布丹娜絲颱風陸上颱風警報，暴風圈持續擴大中，對新北至屏東、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及澎湖等地構成威脅，6日下午到7日清晨風雨影響最大。因應颱風來臨，全台各大產、壽險公司啟動服務措施，提醒保戶別忘自身保險權益。

國泰人壽、國泰產險

因應颱風帶來的衝擊，國泰人壽啟動全方位關懷保戶服務機制，包含快速理賠、理賠預付金、保費緩繳及優惠等服務；國泰人壽指出，針對應繳月為2025年7月份的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳三個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起至2025年9月底前，如首次純增10萬元以內之保單借款，自借款之日起六個月內，免計利息。此外，受災戶房屋貸款本金及利息亦給予緩繳三個月的貼心服務。智能客服中心也提供24小時全年無休客服專線0800-036-599（手機請改撥(02) 4128-010或使用網路電話），有需要之民眾亦可善加利用。

國泰產險指出，民眾若不幸發生車輛泡水的狀況時，國泰產險提醒，在水退前千萬不要發動車輛，避免引擎進水受損，由於目前許多車輛之引擎電腦通常放置於車底板附近，若水已淹及排氣管高度，引擎電腦可能已泡水，為避免損害擴大，建議以拖吊方式離開積水區域，並連絡服務廠拖回檢修。國泰產險也提供客服專線，若颱風造成損失，請撥打0800-212-880。

南山人壽、南山產物

南山人壽啟動「保戶關懷服務措施」，包括：免收保單借款利息、免收房屋貸款利息、緩繳保費、快速理賠、以及住院關懷預付保險金等。自即日起三個月內，保戶本人或業務員可將相關證明，向南山人壽各地客戶服務、理賠、收費、抵押放款單位或洽詢電話客服中心（免付費客服專線0800-020-060）申請即可。

南山產物也提醒，住宅火險已擴大承保「颱風及洪水災害補償」，民眾若有投保住宅火險，若因風災導致住宅發生淹水事故，只要符合「水災災害救助種類及標準」之住戶，南山產物將有專人協助啟動快速理賠服務。同時，保戶若因災情發生任何財損情況，皆可撥打南山產物24小時道路救援/理賠服務專線（0800-005-678），將有專人盡快提供協助。

富邦人壽

富邦人壽啟動緊急應變方案，保戶如果因颱風災害成為受災戶，將提供快速理賠服務、醫療保險金抵繳住院費用服務、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、房貸協處方案申請、免費保單補發等六大緊急應變方案與關懷措施（申請期間：即日起至民國2025年9月30日止），並加強各地通報機制，主動查詢受災保戶比對及關懷聯繫，協助保戶安度颱風侵襲。

富邦人壽指出，針對應繳月為2025年6月至2025年10月之續期保費，給予受災保戶延繳6個月之方案，保單借款利息亦得寬延6個月繳息；另若不幸受傷之保戶需辦理醫療險理賠，富邦人壽均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項立即的服務，受災保戶可透過業務同仁以傳真或行動理賠線上申請理賠，其他應備文件等資料可後續另行補齊；倘若保戶因事故於七大合作院所（淡水馬偕醫院、台北馬偕醫院、台中榮總醫院、佳里奇美醫院、永康奇美醫院、柳營奇美醫院、花蓮慈濟醫院）住院，富邦人壽亦能代為以理賠金結算醫療費用。

此外，富邦人壽亦提供24小時全年無休之客服專線（0809-000-550），或可至全台各地客戶服務櫃檯，有需要之保戶可善加利用。

凱基人壽主動關懷各地保戶受災狀況，給予必要之協助，第一時間提供六大服務，凱基人壽保戶若在此次風災中受傷需住院治療或不幸身故，保險事故一經確認，凱基人壽即啟動「快速理賠」，有關理賠需檢附文件，可於給付完成後再行後補；若保戶住院治療且符合相關規範，可申請最高10日，上限新臺幣6萬元之「住院預付金」，及時發揮保險保障功能，成為保戶安心的依靠。

此外，凱基人壽表示，凡各地政府單位人事行政局公告之停班停課之範圍，或能提出公家機關開立之受災證明（如：村里長證明）的災區保戶，在「保費緩繳」部分，續期保費應繳日期於本次災害發生日起三個月內者，可提出申請，完成後即可將保費繳款期限延長至應繳日起算三個月。

在「保服優惠」部份，自即日起至一年內已申請辦理或新增之保單貸款，提供緩繳六個月利息優惠；凡受災地區之保戶若因風災導致保險單遺失或毀損，自即日起三個月內，均可向凱基人壽申請辦理免費補發保險單。

凱基人壽也提供「房貸紓困措施」給受災房貸客戶，檢附證明文件，可申請本金緩繳（只繳利息）3個月。另「旅平險彈性調整」則針對因風災使旅遊行程延期或取消，且已投保凱基人壽旅行平安險的保戶，可於本次災害發生日起一周內提出契變申請辦理取消或延期。上述相關服務詳情可洽詢業務員、客戶服務專線（0800-098-889）及各地客戶服務中心。

新光人壽

新光人壽迅速啟動「新光防颱五保」保戶關懷服務，提醒民眾務必做好防颱準備，注意自身安全。「新光防颱五保」保戶關懷服務，提供保戶「主動協助理賠」、「保單補發免收工本費」、「續期保費緩繳優惠」受災區域保戶（須申請且符合相關條件）給予應繳月2025年7月份的續期保險費緩繳三個月之優惠、「保險單借款利息緩繳優惠」。

保單借款繳息作業優惠：保單借款利息應繳日為災害發生月份並符合受災對象者，經受災戶申請後，該期保單借款利息自應繳日起可緩繳六個月；受災地區保戶，檢附相關申請書與受災證明文件，於本次災害發生日起三個月內新增10萬元以內之保單借款，自借款之日起六個月內，免計利息，及「房屋貸款本金寬延優惠」等五項服務。

有相關問題亦可洽詢新光人壽客戶服務專線0800-031-115或使用新光人壽APP線上客服功能。

全球人壽

針對丹娜絲颱風，全球人壽提供受災保戶4大關懷服務措施內容如下：

一、續期保費緩繳3個月

提供應繳保費區間自2025年6月1日~2025年8月31日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保費3個月。

二、保單借款利息緩繳6個月

凡應繳利息區間為自2025年6月1日~2025年11月30日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保單借款利息6個月。

三、申請補發保單免收工本費

受災保戶因為此次災害致遺失保險單，其申請補發保險單免收工本費。

四、快速理賠

因丹娜絲颱風影響致發生保險事故之受災保戶，申請時註明「丹娜絲颱風受災保戶」，理賠部門受理後將以特急件安排專人優先處理。

全球人壽4大關懷服務措施申請時間，除保單借款利息緩繳可於2025年11月30日前提出申請外，其他項目則需於2025年8月31日前提出申請。

全球人壽表示，若有緊急事項需要聯繫，可撥打全球人壽24小時免費客服專線(02)6622-6258或0800-000-662，或是與全台各通訊處業務人員聯繫。

遠雄人壽

遠雄人壽啟動保戶關懷機制，並主動關懷各地保戶受災狀況，給予必要之協助，如因颱風成災成為受災戶，將提供「保戶4大關懷服務」。

一、續期保費緩繳

受災保戶凡其保單應繳日期為本次災害發生日起至2025年10月31日者，提出申請且經受理，可提供保費緩繳三個月（自應繳日起算，含寬限期）。

二、快速理賠

三、保單借款利息優惠

受災保戶自本次災害發生日起至2025年10月31日前提出申請且經受理，保單借款利息得減免三個月，且保單借款利息得緩繳三個月。

四、保單補發免工本費

受災保戶自本次災害發生日起至2025年10月31日前提出申請且經受理，提供保單補發免收工本費服務。若有任何服務需求，可善加利用線上保單服務及服務專線0800-083-083洽詢。