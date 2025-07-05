快訊

整理包／輕颱丹娜絲直撲！全台共6縣市停班停課 6日颱風假資訊看過來

丹娜絲颱風攪局！高雄啤酒節第3天取消 SJ-D&E、高爾宣表演全沒了

颱風丹娜絲來襲 金管會促保險業加強保戶服務

中央社／ 台北5日電

交通部中央氣象署已發布颱風丹娜絲陸上颱風警報，金管會今天表示，責成壽險公會與產險公會，轉知各保險公司應做好各營業場所防颱準備，並主動了解保戶災損情形，依保險契約約定儘速辦理理賠

金管會發布新聞稿提醒，民眾除了注意自身安全及做好防颱準備外，也應審視投保保單是否已就颱風或洪水所致損失提供適足保障，例如「住宅火災及地震基本保險」的「住宅颱風及洪水災害補償保險」僅提供基本保障，建議民眾可視自身需求，額外加保颱風洪水附加條款以提高保障。

此外，汽車車體損失保險，不論是甲式、乙式或丙式，其承保範圍並未包含颱風或洪水所造成的損失，建議可加保「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，以獲得完整保障。

金管會表示，民眾如有因颱風致生上開災損情況，可在事故發生後，依保險契約承保範圍向保險公司申請理賠；民眾如對理賠仍有疑義，可多加利用各保險公司與壽險公會、產險公會的免付費服務專線或官網。

南山人壽、南山產物今天晚間透過新聞稿提醒民眾，盡量避免外出，提高警覺做好防颱準備。南山人壽已啟動「保戶關懷服務措施」，包括免收保單借款利息、免收房屋貸款利息、緩繳保費、快速理賠，以及住院關懷預付保險金等。

南山人壽指出，即日起3個月內，保戶或業務員可把相關證明，向南山人壽各地客戶服務、理賠、收費、抵押放款單位或洽詢電話客服中心申請即可。

保險金 理賠 颱風

延伸閱讀

嘉義以南、澎湖陸警！輕颱丹娜絲來犯 澎湖恐颳11級以上強陣風

暴雨狂下一片紅紫！丹娜絲颱風進逼 風雨時程曝光全台有感

丹娜絲進逼最快今晚20：30發布陸警 颱風中心恐最靠近這縣市

去年彰化大城鄉颱風釀淹水 王惠美親自向卓榮泰爭取清疏經費

相關新聞

台北富邦銀行隨集團前進南韓 首爾辦事處正式開業

台北富邦銀行表示，首爾辦事處已正式開業，成為第二家在南韓設置服務據點的台資銀行，當前，富邦金控在南韓已有多項轉投資，如富...

外資「有三窟」 牽動台幣走勢 央行防炒匯低調緊迫盯人

新台幣匯率一路升破29關卡，除了出口商接力拋匯，外資更成為左右台幣走勢的關鍵力量，尤其從本周五，台幣和台股連動，由升轉貶終結「連三升」，即可看出外資的影響力。這也使得中央銀行在近期匯市管理上，更緊盯外資動向，除了對外資投資台股將採取T+1作法，央行另一個緊盯外資的作法正默默進行中。

台幣換日圓看到0.199 中信、玉山等優惠戶、薪轉戶即期匯率出現超甜價位

新台幣昨（4）日早盤再現28字頭，帶動日圓兌台幣寫新低，上午臺銀現金牌告匯率出現破紀錄的史上最甜價「0.2025」，甚至...

銀行警示戶沒管好 要揭露

金管會昨（4）日邀集各銀行召開打詐會議，最後敲定兩大重點，第一是遭列入高警示帳戶超標遭列管銀行公告揭露標準，明訂為最長七...

凱基銀赴香港設立分行 北富銀首爾辦事處開業

國銀加速海外布局，凱基金控旗下凱基銀行，力拚香港分行本季開業，初期鎖定企業金融業務，下一步將申請香港財富管理牌照；富邦金...

金控非合意併購修法預告

金管會昨（4）日預告修訂金控、銀行投資管理辦法草案，以及訂定金控文行投資其他金融機構遵行事項，公告滿60天後上路。其中最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。