台幣今年來升幅 稱冠亞幣 累計勁揚13%

美國長年面臨龐大貿易逆差問題，在川普關稅措施後，新台幣對美元強勢升值，對小型開放經濟體台灣而言，面對全球貨幣趨向多極化（multipolar）體系發展，更應提早應對。

從近期新台幣匯率預期性升值，就可以看出端倪。根據中央銀行統計顯示，7月前三個交易日就升值1.074元，升幅3.72%；累計今年以來新台幣兌美元升值3.953元，升值幅度達13.71%，稱冠主要亞幣。

美國總統川普於「川普1.0」執政時期，試圖藉由對中國加徵關稅來縮減赤字，意圖扭轉貿易失衡現象。然而實際結果卻事與願違，對中逆差並未明顯改善，反而因全球供應鏈重組與進口來源轉移，使美國整體貿易逆差進一步擴大。

圖／經濟日報提供

如今川普準備捲土重來，「川普2.0」貿易政策預告將全面擴大施壓範圍，不僅涵蓋所有貿易對象，更將匯率與非關稅壁壘納入施策手段。

外貿協會資深顧問李牮斯表示， 川普2.0被視為百年來的革命，預期將帶來劇烈且長期的動盪，過程中將充滿反覆與混亂，企業需因應美中競爭、前有強敵後有追兵的局勢，以及政策公開與落實的時間差，調整經營策略以應對未來的不穩定與長期混亂。過去專注於收益表（Income Statement）的經營模式將逐步退場，企業需轉向資產策略，強調資產保值與風險管理，以因應長期動盪與利潤壓縮。未來企業經營重點將從如何賺錢轉為如何保住資產，確保在革命與動盪過程中能「活下來」，等待下一次機會。

儘管川普貿易政策來勢洶洶，學界普遍認為美國貿易失衡的根源在於國內儲蓄長期不足，若無從結構面進行改革，即便對外施壓，亦難以收效。中央銀行指出，根據國民所得會計恆等式，經常帳赤字即反映儲蓄與投資間的缺口。以美國為例，家庭與政府部門儲蓄水準長期偏低，尤其政府長期性財政赤字更是主因之一。

自2008年金融海嘯之後，美國家庭與企業部門儲蓄有所回升，但政府支出卻因應危機與刺激經濟大幅擴張。2020年疫情爆發期間，美國推出多項紓困方案，進一步惡化政府財政，導致國內總體儲蓄率急劇下滑，經常帳赤字再度擴大。

ABN AMRO銀行的研究指出，美國超額儲蓄的分布存在顯著差異。他們預估，截至2024年5月，仍有約1.6兆美元的超額儲蓄存在，主要集中在收入最高的20%家庭中。這些家庭的儲蓄可能不會轉化為消費，因為高收入家庭的邊際消費傾向較低。相比之下，中低收入家庭的超額儲蓄早在2023年初就已耗盡，這與信用卡和汽車貸款違約率上升的趨勢相符。

除了結構性儲蓄不足之外，美元作為全球主要儲備貨幣的特殊地位，也讓美國長期面對「特里芬難題」（Triffin’s Dilemma）。在全球對美元流動性需求不減的情況下，美國須持續維持貿易逆差以供應國際資金，反而形成結構性壓力。順差國因為出口盈餘而將資金回流美國，進一步壓低美國國內利率、刺激消費以及投資，造成貿易逆差惡性循環。