新台幣名目有效匯率 進入高檔區間

據國際清算銀行（BIS）最新資料顯示，5月以來新台幣名目有效匯率指數（NEER）一路走高，除5月1日外，其餘時間皆穩居100以上水準，並在5月2日與5日兩次出現「暴力升值」後，NEER突破105大關，進入高檔區間，顯示新台幣在國際市場中升勢強勁，資金明顯流入。

根據國際清算銀行資料，新台幣NEER在5月5日一度衝上106.5，創下歷史新高。法人機構分析，新台幣過去被低估的情況已逐步消除，當前匯率更趨近基本面水準。

NEER是衡量一國貨幣相對於主要貿易夥伴貨幣的加權平均匯率，不計入通膨與物價變化，反映的是最純粹的匯率市場波動。因此，當NEER快速上升，通常意味著該國貨幣對外全面升值，背後可能是外資大舉匯入、股市吸金效應或市場避險資金湧入。

近期新台幣的升值動能強勁，與台股吸引外資、出口動能回溫及美元指數回落等因素有關。市場觀察指出，短期資本流動，包括股票、債券投資及套利交易，都會即時反映在NEER變化上。例如，當外資熱錢進場，推升新台幣匯率，NEER同步走高；反之，若國際市場風險升高、資金撤出新興市場，本幣貶值，NEER亦隨之下滑。

整體而言，新台幣NEER持續升破105，不僅反映其在區域貨幣中的強勢地位，也凸顯出短期資金流動的趨勢與風險，是當前觀察台幣強弱與資金動能不可忽視的重要指標。