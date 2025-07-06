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新台幣貨幣發行準備 黃金比率攀升

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

美元作為國際儲備貨幣的角色再度引發關注，而新台幣發行準備結構也出現變化。根據中央銀行最新資料，截至今（2025）年3月底，新台幣發行準備中，黃金占比已升至38%，美元外匯儲備占比則降至62%，主因是近期黃金價格飆升至歷史新高水準。

央行指出，目前新台幣發行準備中黃金總量維持在410公噸，由於3月金價上漲至每盎司3,297美元，推升黃金在發行準備中的價值占比。同時，相對美元外匯儲備比重則從過去的75%降至約62%。央行說明，發行準備的組成乃根據黃金與外匯的市場價值調整，因此當金價攀升時，即便實際黃金持有量不變，其在整體準備中的比重亦自然提高。

新台幣每一單位的發行背後，皆需有等值的資產作為支撐，主要來自黃金與外匯儲備。央行強調，除了匯率因素，黃金價格波動也會顯著影響發行準備的總額與結構。此次黃金比重從原本約25%拉升至38%，正是金價持續上漲所致。

此外，央行補充，雖然截至3月底台灣外匯存底總額高達5,860億美元，但實際提撥作為發行準備者僅為664億美元，占外匯存底的11.3%。換言之，匯率波動對發行準備的影響雖有限，但仍具一定程度的關聯。

至於未來是否會將發行數位新台幣納入規劃，或改變發行準備的結構，央行回應，目前此議題屬假設性問題，尚無具體方向，僅針對既有制度與公告數據做說明。未來若有重大政策變動，將依法對外公開。

外匯 金價 黃金

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