台北富邦銀行隨集團前進南韓 首爾辦事處正式開業

台北富邦銀行表示，首爾辦事處已正式開業，成為第二家在南韓設置服務據點的台資銀行，當前，富邦金控在南韓已有多項轉投資，如富邦現代人壽、友利金融集團以及現代信用卡公司等，如今台北富邦銀行也在首爾設置辦事處。

北富銀總經理郭倍廷表示，南韓作為亞洲重要經濟體，在科技創新、製造產業等領域展現出強勁發展潛力，與台灣地區雙邊貿易熱度也持續攀升，未來商機可期。此次首爾辦事處的設立，將充分運用集團在當地的資源優勢，積極探尋市場機遇，加強多方合作，為北富銀在亞洲地區的深度發展厚植基礎。

首爾辦事處坐落於汝矣島區（YBD - Yeouido Business District）的 Three IFC。這裡作為南韓新興金融區，匯聚了南韓證交所、金融監督局等重要金融機構，以及眾多非銀行金融機構和外資企業，富邦現代人壽及現代信用卡總部也位於此，有利於集團內部關聯企業協同合作以及開展業界金融交流。

北富銀指出，開業初期，首爾辦事處將聚焦韓國市場與商機調研，並與當地金融機構、企業及僑界建立友好互動關係，以深入瞭解客戶需求，協助總行制定更具效益的業務策略，提升北富銀在亞洲地區的服務品質與影響力。

北富銀長期深耕跨境金融，累積厚實的客群基礎，亦逐年擴大拓展海外當地客群，包含首爾辦事處在內，北富銀目前在亞太區已有1家子行、5家海外分行及3家海外辦事處。此外，澳洲雪梨分行預計今年第四季正式開業，日本東京分行及印度分行亦積極籌備中。