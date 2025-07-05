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央行擬對外資改採 T+1新制 外資還買不買台股？

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

隨著近期新台幣匯率持續升值，台灣央行也正研議強化外資匯入監管機制，考慮要求特定外資買進台股後，應於隔日（T+1）完成新台幣結匯，取代現行T+2制度。法人指出，在市場競爭激烈下，任何限制措施都可能成為外資配置資產的考量因素之一，中長期仍須觀察央行後續執行彈性、透明度，以及市場實際反應。

外資目前投資台股採T+2結算制度，即交易後第二個營業日完成款項交割。央行擔憂部分短線資金利用交割寬限期進行匯率投機，特別是在近期新台幣強勢升值背景下，恐擾動金融穩定。

針對此變動是否會影響外資投資台股的意願？市場看法分歧。若實施對象僅限於歷史上曾涉及匯率擾動或違規操作的外資，對整體外資買盤影響有限。絕大多數長期布局台股的資金，包括退休基金、主權基金或大型機構投資人，本就以基本面為依歸，對資金運作彈性要求較低，T+1規範變動預料不致構成重大障礙。

不過，另有法人提醒，若未來擴大實施對象，或執行標準不夠明確，恐影響部分外資進出台股的意願與效率，進一步衝擊市場流動性。為此，建議央行在政策設計上仍需兼顧監理與市場信心，避免過度緊縮導致反效果。未來具體實施，及執行細節，將視市場反應與外部回饋而定。

另有法人坦言，若央行未清楚界定「素行不良」的判定標準，或未來將T+1擴及更大範圍，確實可能增加操作成本與不確定性，對部分短線或套利型資金產生排擠效應，進而影響整體外資流入力道，若溝通到位、範圍明確，應能在穩匯與吸引外資之間取得平衡。

台股 外資 新台幣

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