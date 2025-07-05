台商擴大赴美國投資 國銀卡位川普2.0商機

美國總統川普祭出對等關稅政策，近日也將發函各國通知關稅稅率，許多台商為確保供應鏈穩定，持續評估擴大投資美國。多家國銀看準商機，積極拓展美國據點，民營與公股金控中，分別以中信銀與一銀在美布局最為完整。

中信銀包含美國子行總部及轄下營業據點、紐約分行及洛杉磯辦事處，美國營業據點共24處。中信銀海外獲利占比近4成，美國據點對海外獲利成長扮演重要角色。

中信銀指出，觀察到美國南部的台商產業聚落正逐步形成，像是台積電獲美國政策鼓勵下將在未來數年加大亞利桑那州的投資，當地半導體供應鏈的金融需求預期將持續成長。

中信銀2023年透過美國子行設立鳳凰城貸款辦公室，齊備團隊服務台積電供應鏈與其員工眷屬。此外，德州上市櫃台商已為全美第3多，台灣半導體與電動車供應鏈也在德州設據點，中信銀規劃成立德州休士頓辦事處，近期已獲金管會核准，若取得美國主管機關核准，未來將透過休士頓辦事處就近掌握台商在美國南部金融需求。

除了德州及亞利桑那州，加州也是台商最多區域，中信銀也規劃設立洛杉磯分行，目前已取得金管會核准，若取得美國主管機關核准，將善用洛杉磯分行串連中信銀美國、台灣、海外等據點。

第一銀行在美國據點包括紐約、洛杉磯、休士頓與關島分行，加計子行美國第一銀行下轄8家分行與1家放款辦公室，在美一共有13處據點，數量居8家公股銀行之首。截至5月底，一銀海外獲利占銀行整體獲利近3成，其中美國據點獲利約占海外獲利2成。

一銀指出，面對美國對等關稅及製造業回流政策，密切觀察對台商投資布局與貿易結構的影響，持續強化在美服務量能與風險控管，掌握業務商機。同時，將關注美國各地產業動態與台商投資趨勢，強化據點間合作量能，透過洛杉磯、紐約、休士頓等分行及美國第一銀行的服務網絡，提供跨區整合與客製化金融支援。

永豐銀跟玉山銀也在美國設有據點，永豐銀1999年在美國加州洛杉磯設有分行。玉山銀洛杉磯分行也早在2000年開業，近3年獲利複合成長率超過20%。

隨著半導體產業帶動台廠赴美布局，玉山銀持續擴大經營北美市場。玉山銀指出，達拉斯代表人辦事處預計下半年開業，將結合洛杉磯分行，建構玉山銀完整的北美金融服務平台。

玉山銀指出，川普政策鼓勵製造業回流美國，但考量人工及生產成本等因素，較難要求全部產業都至美國投資設廠，美國要發展的特定產業，依目前美官員談話內容，評估半導體、AI伺服器、造船、製藥、汽車、鋼鋁等產業為發展重點，將受惠政策帶動產業投資需求及產值成長。

展望前景，一名行庫主管指出，近年供應鏈加速移轉，台商積極拓展海外市場，銀行也因應客戶需求同步擴大全球布局。目前確實觀察到企業陸續啟動「東進」規劃，未來將積極爭取美國關稅政策下所帶動的商機。