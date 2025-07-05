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金控非合意併購修法預告

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

金管會昨（4）日預告修訂金控、銀行投資管理辦法草案，以及訂定金控文行投資其他金融機構遵行事項，公告滿60天後上路。其中最受矚目條款即為金控採公開收購進行併購，初次收購最低門檻從10%提高至25%，且須全部用現金，以及採公開收購須獲得標的公司董事會支持或是確保一次性取得25%無虞。

新遵行事項，等於是針對金控、銀行投資其他金控、銀行、保險、證券，做明確規範，並等同非合意併購此路不通，亦即廢棄之前有關達到一定標準、排名的金控、銀行可做敵意併購的條款。

金管會6月上旬已針對相關法規的修正與擬訂，進行說明，新的遵行事項除了將金控、銀行投資收購拉齊標準，更關鍵的在於敵意併購此路不通以及公開收購的相關規範。未來以公開收購進行敵意併購機率不高。

根據新措施，公開收購初次辦理就要一次達到25%水準且全部用現金，配合相關措施調整，金管會也同步放寬金控雙重槓桿比率限制，可以在申請公開收購時允許雙重槓桿比率超過125%，以提供金控籌措資金的彈性，但金控須提出具體增資內容及時程規畫，並承諾完成投資後一年內達標。

初次公開收購全現金達25%，可降低整併的不確定性，超過25%之後，即可採取換股的方式進行合併。

併購 金控

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