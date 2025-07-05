聽新聞
0:00 / 0:00

銀行警示戶沒管好 要揭露

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

金管會昨（4）日邀集各銀行召開打詐會議，最後敲定兩大重點，第一是遭列入高警示帳戶超標遭列管銀行公告揭露標準，明訂為最長七個月內有連續六個月列觀察名單，將予公告揭露，並追溯自3月起算；其次是警示戶通報圈存48小時維持現狀，不予延長。至於列管兩大指標則是維持不變。

金管會3月上路針對銀行警示帳戶督促改善的打詐控管機制，明訂兩大指標，分別為警示戶占比／存款帳戶占比，以及警示戶月新增率／同業平均月增率，目前已有三家金融業被列管。昨天金管會邀集各銀行開會，針對公告揭露的標準拍板，將分為三階段。

第一階段為最近四個月評核有連續三個月列管進觀察名單，由銀行總經理、打詐督導主管向金管會說明改善方案；若最近五個月內有連續四個月列管，則由董事長、總經理向金管會說明；若董、總報告說明後連續兩個月銀行仍在觀察名單上，金管會就會對外揭露公告銀行名稱。如果連兩個月沒有被列觀察名單，就取消列管，從頭來算。

相關列管期間計算追溯自金管會3月公布相關控管機制時間起算，至於列入觀察名單的兩項比率標準，也照舊、未調整。

也就是說，銀行若是3月起的七個月內連六個月都列觀察名單，就會遭金管會對外公告揭露。據與會銀行業者表示，金管會此一措施，給予銀行較多空間改善警示帳戶與防詐作為，讓銀行在害怕被公布、有損商譽，以及確保存戶信心、避免被詐團盯上等，有緩和空間。

依原規定，只要兩項指標同時超標兩個月，即列為觀察名單，連續四個月未改善就會被公告，成為全民關注對象，讓銀行丟失顏面。

總經理 金管會

延伸閱讀

「行政機關擺爛」打詐不力 賴清德吐這句挨轟如晉惠帝

綠籲立院決議譴責中國大陸 白提邀卓榮泰報告打詐成效

金管會開放2500億釋放挹注獲利！網友驚呼：我該把空單轉多嗎？

金管會打詐 緊盯警示戶

相關新聞

阻升台幣 央行對外資祭T+1…今賣股、明匯錢

台幣近期快速升值，為阻升台幣，中央銀行外匯局長蔡炯民昨日宣布多項管制新措施，除了首度對外證實，廠商的單日拋匯量將以一千萬美元為限，未來外資若要投資台股，將改採「Ｔ+１」制度。

獲利了結外資匯出 台幣結束連3升

外資匯出帶動台幣四日貶值，以廿八點九三一元作收，這也是自從六月卅日之後，台幣匯價結束「連三升」，貶值一點○三角，台北外匯...

美日談判僵局 日圓史上新低

日圓兌美元匯率貶值，使得日圓兌台幣匯率四日再創史上新低價位。台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，應和美國與日本貿易談判因為日...

台幣換日圓看到0.199 中信、玉山等優惠戶、薪轉戶即期匯率出現超甜價位

新台幣昨（4）日早盤再現28字頭，帶動日圓兌台幣寫新低，上午臺銀現金牌告匯率出現破紀錄的史上最甜價「0.2025」，甚至...

銀行警示戶沒管好 要揭露

金管會昨（4）日邀集各銀行召開打詐會議，最後敲定兩大重點，第一是遭列入高警示帳戶超標遭列管銀行公告揭露標準，明訂為最長七...

凱基銀赴香港設立分行 北富銀首爾辦事處開業

國銀加速海外布局，凱基金控旗下凱基銀行，力拚香港分行本季開業，初期鎖定企業金融業務，下一步將申請香港財富管理牌照；富邦金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。