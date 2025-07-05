銀行警示戶沒管好 要揭露

金管會昨（4）日邀集各銀行召開打詐會議，最後敲定兩大重點，第一是遭列入高警示帳戶超標遭列管銀行公告揭露標準，明訂為最長七個月內有連續六個月列觀察名單，將予公告揭露，並追溯自3月起算；其次是警示戶通報圈存48小時維持現狀，不予延長。至於列管兩大指標則是維持不變。

金管會3月上路針對銀行警示帳戶督促改善的打詐控管機制，明訂兩大指標，分別為警示戶占比／存款帳戶占比，以及警示戶月新增率／同業平均月增率，目前已有三家金融業被列管。昨天金管會邀集各銀行開會，針對公告揭露的標準拍板，將分為三階段。

第一階段為最近四個月評核有連續三個月列管進觀察名單，由銀行總經理、打詐督導主管向金管會說明改善方案；若最近五個月內有連續四個月列管，則由董事長、總經理向金管會說明；若董、總報告說明後連續兩個月銀行仍在觀察名單上，金管會就會對外揭露公告銀行名稱。如果連兩個月沒有被列觀察名單，就取消列管，從頭來算。

相關列管期間計算追溯自金管會3月公布相關控管機制時間起算，至於列入觀察名單的兩項比率標準，也照舊、未調整。

也就是說，銀行若是3月起的七個月內連六個月都列觀察名單，就會遭金管會對外公告揭露。據與會銀行業者表示，金管會此一措施，給予銀行較多空間改善警示帳戶與防詐作為，讓銀行在害怕被公布、有損商譽，以及確保存戶信心、避免被詐團盯上等，有緩和空間。

依原規定，只要兩項指標同時超標兩個月，即列為觀察名單，連續四個月未改善就會被公告，成為全民關注對象，讓銀行丟失顏面。