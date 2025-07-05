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凱基銀赴香港設立分行 北富銀首爾辦事處開業
國銀加速海外布局，凱基金控（2883）旗下凱基銀行，力拚香港分行本季開業，初期鎖定企業金融業務，下一步將申請香港財富管理牌照；富邦金旗下台北富邦銀行首爾辦事處已開業，成為第二家在韓國設置服務據點的台資銀行，推進亞太布局，拓展海外服務版圖。
凱基銀行總經理林素真指出，凱基銀行香港分行初期鎖定企業金融業務，下一步將申請香港財富管理牌照，搭配台灣凱基銀已送件申請高端財管2.0牌照，未來將朝完善跨境產品與私人銀行平台架構發展，展現凱基銀深耕財管與新創企圖心。
台北富邦銀行首爾辦事處已開業，成為第二家在韓國設置服務據點的台資銀行。北富銀總經理郭倍廷表示，韓國作為亞洲重要經濟體，在科技創新、製造產業等領域展現出強勁發展潛力，未來商機可期。
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