台幣換日圓看到0.199 中信、玉山等優惠戶、薪轉戶即期匯率出現超甜價位

新台幣昨（4）日早盤再現28字頭，帶動日圓兌台幣寫新低，上午臺銀現金牌告匯率出現破紀錄的史上最甜價「0.2025」，甚至中信、玉山、國泰、台新等銀行優惠、薪轉優惠戶即期日圓匯率，陸續出現0.199、0.1997等神奇數字，等於台幣1元可換到5日圓。經濟學家建議，有需求者此時可把握機會。

根據央行統計，新台幣今年以來累計升幅達13.31%，日圓升值8.18%，韓元升8.01%，星元升6.65%，人民幣升1.88%。新台幣近期堪稱最強亞幣，日圓對台幣交叉匯率則因此探新低，臺灣銀行日圓現金匯率牌價，前一波高點在4月22日為0.2351，如今進逼0.20關口，二個半月來日圓對台幣貶逾13％。

新台幣昨天走勢受到台股翻黑下殺以及外資獲利了結匯出之下由升轉貶，日圓則一路反彈，最終，臺銀日圓現金匯率牌價收在0.2039，較前一日收盤價0.2038小貶。

不過，以即期匯率而言，多家銀行昨日報價一度跌破0.20關卡，不少民眾也趁此時進場換匯日圓。富邦金控（2881）首席經濟學家羅瑋受訪時表示，由於日圓本身對美元仍在143至145較低迷價位偏弱盤整，新台幣則相對強勢，因此如有需求的國人現在確實可以把握機會買日圓。

展望日圓後市，羅瑋分析，在7月20日日本參議院選舉之前，日圓迅速走升可能性較低，但需提防美國總統川普可能即將宣布各國稅率清單，倘若有宣布則視日本的稅率水準，或是允許日本展延，將左右日圓走勢。

不過，羅瑋指出，日本與美國關稅談判應會拖延較久，畢竟美國希望日本多進口美國米，但日本當局避免在選舉前刺激日本農民而全力抗拒，雙方僵持不下，日圓難以出現明顯走勢，故相對台幣偏弱。等到接近第4季，美國如果在9月啟動降息，日本央行（BOJ）於10月可能升息；除美國希望日本匯率能對現在的貿易順差有所反應（指往升息方向走），另外，的確日本央行也希望升息來弭平輸入型通膨，以避免影響民眾生活，此時日圓有機會擺脫低迷，可能往140至142區間上升，如果突破140後，更不排除測135。



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