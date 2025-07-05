央行打炒匯外資 買賣股強制T+1

新台幣近期狂升，中央銀行昨（4）日宣布打炒匯四大措施，包括「自我管理不佳」外資買賣股票的交割時間須採T+1，避免外資熱錢停泊炒匯，以及廠商單日拋匯量上限為1,000萬美元。

目前外資買賣股票是採取T+2，但「自我管理不佳」的外資，將改成T+1，也就是今天買股票，明天要匯入款項，反之今天賣股票，明天就得匯出。央行將於下周邀集外資保管行開會，針對外資匯入影響新台幣波動採取配套措施。

央行近期防範炒匯措施

中央銀行外匯局長蔡烱民表示，T+1交割配套措施，並非對所有的外資，而是一些「自我管理不佳」者。改變後，「自我管理不佳」的外資，其資金無法停留在新台幣帳上太久。T+1的實施使得資金流動更透明，減少資金停留炒匯的可能性，外資若能自行管理良好，則不會有額外限制。現在已經有很多外資是採取T+1的方式。

據了解，目前外資的主要四家保管銀行分別為花旗銀行、渣打銀行、滙豐銀行和德意志銀行。

彭博資訊報導，雖然央行此舉意在防堵炒匯，但與南韓近年為吸引外資而積極鬆綁外匯程序的作法，大相逕庭。

另外， 目前央行限制出口商每日拋匯上限十支（1,000萬美元），蔡烱民表示，主要是希望出口商能分散拋匯，以緩和新台幣波動幅度，但目前並未限制外資保管行的每天拋匯上限，因此，當台股表現良好、預期樂觀，吸引外資匯入增加，而外資拋匯量大又不計較換匯價格時，就會影響市場上價格波動。

蔡烱民表示，央行每天也密切關注期貨市場變化，目前外資僅能使用美元作為期貨保證金，對新台幣波動影響不大，央行對外資未平倉空單口數的變化也都有掌握，以區分避險行為或其他可能性。

至於外資買股票又同時買反向ETF，買1元股票，卻匯入2元，加重新台幣升值壓力，也有賺取額外匯兌利益的意圖，有炒匯之嫌。央行已對外資投資反向ETF設限，要求外資持有反向ETF，占ETF發行量不得超過30%。此外，對於外資購買反向ETF，會與外資溝通以SWAP（換匯交易）進行，而非匯入資金，避免造成匯率波動。