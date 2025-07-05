外匯存底再創新高

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

央行昨（4）日公布6月底我國外匯存底為5,984.3億美元，再創歷史新高，較5月底增加54.8億美元。

外匯局長蔡烱民昨日表示，據央統計，6月影響外匯存底較大因素包括主要貨幣對美元匯率變動、央行為維持外匯市場秩序進場阻升台幣匯率。

蔡烱民表示，央行6月進場調節為外匯存底增加因素之一，但調節力道比5月小。6月一開始時供需較平穩，市場預期心理比5月弱。但是到了6月底，美國部分Fed官員發表談話7月不排除降息，加上美國那時經濟數據比較弱、10年期公債殖利率也跌到4.2%，都使美元轉弱，央行才加大進場調節力道。

央行統計，今年以來外匯存底共增加217.5億美元，其中增加最多月份是5月的101.1億美元。

蔡烱民表示，6月非美貨幣升值幅度蠻大，歐元6月升值4.13%，英鎊升值2.05%，加幣升值1.25%，澳幣升值1.68%，日圓升值1.05%，瑞士法郎升值4.1%，新台幣升值2.72%，人民幣升值0.47%。美元指數下跌2.47%。

主要國家外匯存底最多的仍是中國大陸3兆2,853億美元，其它依序為日本1兆1,212億美元、瑞士8,541億美元、台灣5,984.3億美元、印度5,891億美元。

央行

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