台幣終結連三升 貶1.03角

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

市場昨（4）日傳出央行將邀外資保管行開會，採取措施應對外資匯入影響新台幣匯價問題，使新台幣匯價盤中一路由升轉貶，愈接近收盤貶勢愈重，終場以28.931元作收，貶值1.03角，成交量縮小至15.85億美元。

匯銀人士指出，央行將對外資買股採取配套措施消息昨日盤中不斷發酵，外資拋匯力道略見縮手，非美貨幣昨日也都呈貶值走勢，使得一路狂升的台幣獲得喘息空間，昨日終結連三升，不過本周仍升值2.49角，升幅0.86%。

對於新台幣昨日貶值逾1角，央行外匯局長蔡烱民分析，首先是台股下跌，其次是外資已陸續收到股利並開始匯出，由於7、8月是股利發放旺季，金額蠻大，外資可能在收到股利後匯出，還有一個很重要因素，就是昨日非美貨幣幾乎都貶值。

蔡烱民表示，「我個人認為大家今年把美元看得太空了。以美國經濟基本面來看，美元上半年貶值幅度有點大，大家都賭美元貶值，風險很高」。

他認為，應該會有人開始反思，美元真的那麼弱嗎？就像當時大家對美債沒信心，但事實上最近美債殖利率都跌到4.2%了。

蔡烱民說，目前已有外資看法或投資銀行分析「美元好像不會這麼弱，大家過度預期美元走貶。所以非美貨幣回貶可能也有反應上述因素。」

根據央行統計，昨天日圓貶值0.38%為最弱亞幣，新台幣貶值0.36%，韓元貶值0.26%，星幣貶值0.19%，人民幣貶值0.04%。至於歐元則貶值0.27%。

蔡烱民強調，新台幣4月以來升值主因來自市場預期及美元走弱，與台美經貿工作小組關稅談判無關，且關稅談判未將匯率議題納入。

外資 新台幣

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