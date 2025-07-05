外資一直來 淨匯入攀高…6月達單月第四大

金管會昨（4）日公布2025年6月外資淨匯入92.83億美元，約合新台幣2,775.8億元（以6月底台幣對美元收盤價29.902元估算），為單月第四大淨匯入量，外資近兩個月累計淨匯入219.5億美元，也使得累計今年上半年外資淨匯入金額達197.06億美元。

金管會官員表示，這顯示，台灣上市櫃公司5月營收寫下最強5月紀錄，即使有台幣強升、匯損潛在衝擊，但上市櫃公司營運情況良好，其次為台股已經回補川普對等關稅缺口，4月上旬迄今台股加權指數上漲超過5,000點，種種因素吸引外資回頭。

外資淨匯出入概況

金管會昨日公布外資動態。今年1月外資淨匯入8億美元，是連九年1月開春都呈現淨匯入，2月續淨匯入32.86億美元。但川普關稅新政讓外資在3月翻臉，淨匯出57.92億美元，寫近三年同期最大出走潮，4月再淨匯出5.47億美元，使台股面臨龐大撤資壓力。

所幸川普對等關稅給90天喘息期，5月外資回頭，也使外陸資累計從前四月淨匯出22.51億美元，轉成前五月淨匯入104.71億美元。6月外資再淨匯入92.83億美元。

依金管會統計，外資5月單月淨匯入126.7億美元，史上單月新高，6月雖然淨匯入金額縮減至百億美元以下，但仍為史上第四大，且是2021年以來同月新高。

金管會統計，今年上半年外資累計賣超上市股票3,770億元，上櫃股票則是累計買超560億元。外資6月單月則是延續5月對台股買超，6月單月買超達926億元，顯示外資持續淨匯入，也同時維持買超台股，市場關注外資資金匯入是著眼炒匯，但外資近月來確實對台股站在買方，顯示對台股後市有信心。

金管會的外資淨匯出入數字，是以外資投資台灣的「資產面」計算，主要是外資投入本金進出，與央行單純計算「現金流」的匯出入數字不同。

也就是說，外資連兩個月大舉淨匯入資金，可視為增加對台灣市場的投資本金，反映外資對台股後市極具信心，進場布局卡位。