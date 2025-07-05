企業生日快樂／合庫人壽喘息咖啡 關懷家庭照顧者

2013年是合庫人壽迎來損益兩平的重要里程碑，同時也開始投身長照議題，以每張房貸壽險保單捐款300元予家庭照顧者關懷總會（家總），展開雙方長期的合作，陸續開辦「喘息學院」、「喘息咖啡」、「照顧電視台」等創新服務，迄今提供家庭照顧者上萬杯免費咖啡及長照諮詢，以咖啡香氣取代沉重感。

藍年紳是馬來西亞人，有感於馬來西亞在2020年正式進入高齡化社會，但政府政策腳步較慢。而他在台灣這些年看到我國政府及企業投入很多資源在長照，相較他國已經很完整。尤其他上任後發現合庫人壽支持家庭照顧者已有13年，不只支持家庭照顧者，也希望從企業本身做起，讓員工可以兼顧工作和家庭。

早在13年前，合庫人壽開始以每賣一張房貸壽險捐款300元給家總，累計捐款金額已超過3,000萬元支持多項創新支持性服務，陸續開辦喘息學院、喘息咖啡、照顧電視台及每年度產官學研討會等，其中自2016年起於全台設立示範性「照顧咖啡館」推出免費喘息咖啡，更獲國際照顧者聯盟組織（IACO）頒發全球照顧創新服務大獎，台灣成為亞洲唯一獲此殊榮的國家。而平均每月提供300杯咖啡讓照顧者喝杯咖啡喘口氣外，還可以交換彼此照顧經驗並傳遞長照資訊。如今總計提供上萬杯喘息咖啡、數百種喘息學院課程。

藍年紳指出，合庫也針對保戶打造加值服務生態圈，近二年開始提供「安心守護計劃」，由家總為保戶量身訂作長照計劃，系統性整合自身、企業及政府資源讓保戶用最有效率方式照顧家人，包括安心三部曲：心理建設、資源盤點、服務連結；守護五法寶：照顧安排、喘息服務、實務指導、家庭會議、安心交接等；彈性喘息服務提供照顧替手幫助保戶解決臨時需要人力的問題，實務指導員協助家人或移工了解如何正確照顧。

藍年紳強調，未來面對競爭，產品很容易抄襲，最難抄襲的是服務，合庫人壽要建立生態圈，有些需透過異業合作，與家總的合作提供保戶加值服務，也奠定生態圈基礎，期望成為保戶溫暖的保險夥伴。