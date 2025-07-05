企業生日快樂／合庫人壽 創加值服務生態圈

合庫金控（5880）旗下合庫人壽今年成立15周年，身為「土洋」合資成立的公司，利基於合庫銀行強大的通路穩健成長，是合庫金控第二獲利引擎，成立第六年開始發放現金股利，連續十年未中斷。迎接下一個十年，目標不僅要成長為一家中型保險公司，更要打造獨特的加值服務生態圈，成為國人最溫暖的保險夥伴。

2010年4月，合庫人壽正式開幕並賣出第一張保單，由合庫銀行持股51%，法國巴黎控股持股49%，專營合庫銀行保險業務。2011年，合庫金控成立，原合庫銀行持股51%全數轉換為合庫金控持股。目前實收資本額68.81億元。現任董事長徐錫漳由合庫金控派任，他曾任合庫銀行風險管理部協理、財務部協理、合庫金控暨銀行法遵長。2022年11月起接掌合庫人壽至今。

總經理藍年紳為馬來西亞華人，先後在馬來西亞、泰國、新加坡及中國大陸、香港等地累積超過30年的保險業經歷，曾任中國中荷人壽副首席執行官，2022年來到台灣接任合庫人壽總經理。

2012年，合庫人壽與土地銀行及淡水一信簽約，開始向外拓展業務通路。2013年，合庫人壽成立第三年即迎來損益兩平，為致力於落實企業社會責任，當年就開始以每張房貸壽險保單捐款300元予家庭照顧者關懷總會（家總），展開雙方的長期合作，迄今不斷深化。事實上，透過與家總的結合，讓民眾更認識合庫人壽，也代表初期主要針對銀行理專宣傳的企業對企業（B2B）策略逐步轉向為大眾，開始建立B2C模式，亦為合庫人壽未來的生態圈發展藍圖奠定基礎。

深耕房貸壽險 連十年發股息

合庫人壽以每賣一張房貸壽險捐款300元長期支持家庭照顧者，目前累計房貸壽險捐款予家庭照顧者關懷總會超過3,030萬元。不但將房貸壽險做出市場區隔，並於2024年達到房貸壽險市占率第一。

2015年是合庫人壽成立後的重要里程碑，開始將當年度盈餘分派現金股利予股東，展現經營成果為股東帶來回報。至今連續十年沒有中斷。2024年稅後純益12億元，每股純益1.75元。股東權益報酬率（ROE）達10.62%，在合庫金控旗下各子公司僅次於合庫創投。

今年董事會已通過2024年度盈餘派發現金股利5.78億元。藍年紳指出，合庫人壽成立以來的表現，放眼全世界壽險公司都是很獨特，一般壽險公司大多八年損益兩平，合庫人壽卻幾乎是全台同業最短時間內的三年損益兩平，第四年就開始賺錢，主要是台法方雙方各自優勢發揮，包括合庫銀行通路大，早年分行超過300家，且早期賣投資型保單為主，保費收入金額相對大，屬於保障型產品的房貸壽險保額也高；另外，由於法巴有亞太團隊協助運營，在分攤費用之下使得營運成本較低。

跨國血統優勢 助攻通路市占

合庫金控與法巴共同催生出的合庫人壽，雖然分別帶著公股行庫和外資民營跨國企業兩種不同的DNA，但所擁有獨特血統也在初期發揮優勢，事實上，合庫人壽2010年成立後，短短時間保費收入就超過500億元，市占率曾攀升至國內第四，顯見合庫銀行通路優勢的驚人成效。

不過，在往後相當長一段時間，合庫人壽的產品較單純，以房貸壽險、投資型保單為主力，但投資型商品易受總體經濟環境及金融市場影響，因此合庫人壽除擴大銷售通路，如2016年開展網路投保業務，2021年開通保全及理賠聯盟鏈並簽約農業金庫通路，2023年簽約兆豐銀行通路。在疫情時代，2022年起重點放在產品多元化，除房貸壽險繼續維持市場領先，另推出利變型產品，以及年金、健康險等保障型產品。

去年起加大傳統利變型及期繳商品銷售，有利於未來每月損益更平滑。個人壽險新契約平均保額較2023年增幅居市場第二，去年平均保額增加144萬元，以506萬元平均保額奪下業界冠軍。目前房貸壽險市占率35%以及個人壽險新契約平均保額皆為業界之冠。近五年資本適足率（RBC）均保持在1,000%以上，截至2024年底為1,285%，淨值比24.42%，遠高於法定標準，足見財務體質良好。同時已連續15年獲得金管會肯定為提高國人保險保障之績優保險公司。