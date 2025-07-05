企業生日快樂／合庫人壽策略改革 邁向中型壽險

2026年台灣壽險業將正式接軌國際財務報導準則第17號「保險合約」（IFRS 17）及保險業新一代清償能力制度（TW-ICS）。迎來重大變革之際國內保險業也會有新面貌，合庫人壽目前仍屬「小而美」，總經理藍年紳目標要成長為一家中型保險公司，並豐富生態圈，塑造出在合庫金品牌之下更獨特個性的子公司。以下是專訪紀要：

問：合庫人壽成立第三年就達成損益兩平，第六年開始發放現金股利，至今沒有中斷，如何看待15年來的經營模式？

答：合庫人壽是台法合資公司，法方在歐洲的保險概念套用台灣早期算適用，但隨著時間我們也需調整；台方則有當地客戶及通路，雙方結合完美，公司成立第三年就損益兩平，第六年開始分配現金股利，到今年已經連續十年，這放眼全世界壽險公司都是很獨特，歸因於幾點，第一運營費用低，因當時法方有亞太營運團隊幫忙運營而分攤費用，第二是合庫銀行通路大，分行曾超過300家，且早期賣投資型產品多，保費金額相對大，真正保障型產品其實保費沒那麼高，一般人一年四、五萬元就很多了；而保障型主要集中在房貸壽險，因為房貸額度高所以保費高，但過去模式雖成功但不能一成不變。

問：這三年來在經營策略方面做了哪些改革？

答：接下來幾年經濟波動大、客群口味改變、法令變動快，且台灣保險市場飽和又過度競爭，保險公司靠賣產品賺錢很困難，不像其他國家有死差、利差、費差，台灣這部分很小，必須靠產品加上投資。

合庫人壽的產品傾向保障型，利潤稍微好。到任這幾年展開三大策略改革，首先是效率導向。全面簡化流程，提高效率等於降低營運成本，去年IT部門效率提升26%，另改善照會及核保流程，客戶等待核保時間降低20%。

第二，數位導向；過去十幾年較傳統，和銀行合作多以流程導向，現在開始強化電子平台，行動投保。培育24位種子利用LSS（六標準差）方法，回到各自部門推動整個公司數位化；例如應用數據分析新契約開發、熱賣產品等，加以分析、訂製新產品。現在我們可以在手機上看到核保進度，方便主管督導，服務從人到電子降低成本。

最後為業務導向，每個部門、員工最大目的就是替公司創造業務，KPI也會有這題，如果工作目標沒有替業務著想今年考績不會太好，希望通過從點到面連接，讓公司業務成長。

問：在房貸壽險領域的成果？

答：開業第一天就賣房貸壽險，去年房貸壽險業績創新高，保費收入40.5億元，市占率達35%已是台灣最高。而每賣一張房貸壽就捐款300元給家庭照顧者關懷總會，十幾年來累積捐款超過3,000萬元支持家庭照顧者。

問：合庫人壽連續15年獲得金管會肯定為提高國人保險保障之保險公司，未來對合庫人壽的期待？

答：目前公司體質很好，在IFRS 17底下也不用增資，今年平行報表測試大概看得到CSM（合約服務邊際）不錯，但未來還要做兩件事，第一，藉由一般人對合庫值得信賴且不會倒的印象，在大樹下建立自己的個性，合庫是大樹，我們在金控下是其中一個子公司，值得信賴以外，作為比較現代化的保險公司，表現在數位導向、業務導向、效率導向，服務產品生態圈。

第二，現在規模仍小，希望未來十年變成中型公司。

第三能夠產品多元化、生態圈更豐富，換句話說以後賣的可能都是生態圈，讓客戶看到加值服務提供出真正的高價值，形成完整生態圈讓客戶覺得你不只賣產品，你是我身邊最溫暖的保險夥伴，這是我期待未來幾年要打造的願景。