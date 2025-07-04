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國銀第2家前進韓國 北富銀首爾辦事處開業

中央社／ 台北4日電

台北富邦銀行今天宣布，首爾辦事處正式開業，成為繼元大銀行之後，第2家在韓國設置服務據點的台資銀行。北富銀指出，開業初期，辦事處將聚焦韓國市場與商機，並跟當地金融機構與企業建立關係，以了解客戶需求。

北富銀總經理郭倍廷表示，韓國作為亞洲重要經濟體，在科技創新、製造產業等領域展現出強勁發展潛力，與台灣地區雙邊貿易熱度也持續攀升，未來商機可期。富邦金在韓國已有多項轉投資，如富邦現代人壽、友利金融集團以及現代信用卡公司等。這次設立首爾辦事處，將加強多方合作。

北富銀首爾辦事處坐落於汝矣島區的Three IFC，為韓國新興金融區，聚集韓國證交所、金融監督局等重要金融機構，以及眾多非銀行金融機構和外資企業，富邦現代人壽及現代信用卡總部也位於此，有利於集團內部關聯企業合作。

北富銀指出，包含首爾辦事處在內，北富銀目前在亞太區已有1家子行、5家海外分行及3家海外辦事處。未來，隨著澳洲雪梨分行預計今年第4季正式開業，日本東京分行及印度分行也積極籌備中，北富銀將進一步完善亞太區域網絡。

北富銀 台北富邦銀行

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