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凱基銀行員工福利再升級 與企業工會完成第二次團體協約續約

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
凱基銀行打造幸福職場員工福利再升級，與企業工會完成第二次團體協約續約，由凱基銀行總經理林素真(左)與凱基銀行企業工會理事長方姚駿(右)代表簽約，台北市政府勞動局副局長梁蒼淇(中)共同見證。凱基銀行／提供
凱基銀行打造幸福職場員工福利再升級，與企業工會完成第二次團體協約續約，由凱基銀行總經理林素真(左)與凱基銀行企業工會理事長方姚駿(右)代表簽約，台北市政府勞動局副局長梁蒼淇(中)共同見證。凱基銀行／提供

凱基金（2883）旗下凱基銀行日前與凱基銀行企業工會完成團體協約簽約儀式，本次續約儀式由凱基銀行總經理林素真與企業工會理事長方姚駿代表簽署，並特別邀請台北市政府勞動局副局長梁蒼淇到場見證，顯示勞資雙方對員工權益與福利的高度重視。

凱基銀行與企業工會於2019年6月首次簽訂團體協約，並於2022年6月完成第一次續約，本次為第二次續約，不僅延續了過去協約的完整內容，更進一步新增多項員工關懷措施，包括員工生日假、優於法令的產假、陪產檢假及陪產假等，充分展現凱基銀行在提升員工福祉方面的努力與承諾。

凱基銀行總經理林素真表示，凱基銀行致力打造友善且具有競爭力的工作環境，並朝向勞資雙方「共好」邁進。本次能順利完成團體協約續約，肯定過去勞資雙方共同的努力，不僅延續既有的福利制度外，更進一步擴展員工關懷措施，期望能讓每位同仁感受到公司的支持與重視。

凱基銀行企業工會理事長方姚駿亦肯定本次協約續約表示，本次協約內容的更新，不僅反映了工會與公司間良好的溝通，也展現了雙方共同努力提升員工權益的成果。未來，我們將繼續與公司攜手合作，為員工爭取更多福利，打造更好的職場環境。

台北市政府勞動局副局長梁蒼淇致詞時指出，凱基銀行與企業工會的合作模式為企業與工會間的良性互動樹立了典範，期望更多企業能效法凱基銀行，透過團體協約提升員工權益，促進勞資和諧。

凱基銀行積極打造友善職場環境，去年分別榮獲台北市勞動局職場安心獎第一名及職場性別平等認證、台北市衛生局哺乳室績優評選特優認證、新北市獎勵企業辦理友善家庭暨工作平等措施，以及1111人力銀行幸福企業金獎等多項殊榮肯定。未來，凱基銀行將持續推動更多創新且具前瞻性的員工福利措施，打造更具吸引力的職場環境。

凱基銀行 總經理 職場

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