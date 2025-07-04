第三方支付業者拚打詐 藍新集團宣布啟動三大防護機制

藍新集團今（4）宣布，因應全民防詐，將打造三大防護機制，內部建立多層資安機制強化監控精準度，並且主動偵測、分析、向主管機關通報後下架可疑網址，設置醒目警示提醒，為消費者提供保障。藍新科技總經理鍾興博表示，「我們積極籌組第三方支付同業公會，持續投入資源進行防堵，透過產業間結盟的力量，共同保護消費者、並守護多年來累積的商譽與信任，未來將持續投入更多偵測與防護資源，共同打造安心的支付體驗。」

數位發展部今日舉辦「公私協力防堵偽冒網站」記者會，與藍新集團及其他第三方支付業者代表攜手合作，拆解常見詐騙手法，台灣第三方支付產業界與數發部聯手共同為消費者而努力，並公布打詐成效，自2025年六月合作以來，已成功阻絕超過9成假網站。

根據中央打詐儀表板六月統計資料顯示，詐騙手法前三名為「假投資詐騙」、「網路購物詐騙」以及「假買家騙賣家」，其中網購相關詐騙分居第二名與第三名。

藍新集團今日指出，將推出三大防護機制，從內部開始打造多層資安機制、強化監控精準度，與諸多金流與資安技術夥伴合作，運用DNS RPC技術攔截、拼字相似度演算及人工智慧（AI）語意分析，層層比對疑似偽冒網址，進一步提升監控範圍與判斷準確度；對外則每天進行大規模網域掃描，主動偵測、攔截並發掘仿冒的可疑網站，目前已檢測超過5000筆疑似偽冒網址，發現後立即主動向主管機關即時回報，並且協助快速下架，從源頭進行事前圍堵，努力降低受詐騙風險。

藍新集團表示，已經在官網、會員註冊頁及社群平台以醒目公告，主動教育用戶辨識假買家詐騙，降低誤入陷阱的可能；藍新也不會主動透過社群軟體或簡訊要求用戶提供個人資料，或要求進行轉帳等相關手續；民眾收到來路不明的訊息，要務必再三確認，或到數發部網站查詢合法第三方支付業者的聯絡資訊。