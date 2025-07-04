快訊

貧窮夫妻狠下毒手？桌留詭異千元鈔求救 2006年震驚社會「花蓮五子命案」

獨／蕭淑慎揭8年不離婚真相！ 婚前億元身家沒梁軒安的份

高雄翁海中慘遭野狗群攻咬死 子悲憤曝親見「愛狗人士整車載來放生 」

聽新聞
0:00 / 0:00

第三方支付業者拚打詐 藍新集團宣布啟動三大防護機制

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
數位發展部舉辦「公私協力防堵偽冒網站」記者會，與藍新集團及其他第三方支付業者代表攜手合作。圖／藍新提供
數位發展部舉辦「公私協力防堵偽冒網站」記者會，與藍新集團及其他第三方支付業者代表攜手合作。圖／藍新提供

藍新集團今（4）宣布，因應全民防詐，將打造三大防護機制，內部建立多層資安機制強化監控精準度，並且主動偵測、分析、向主管機關通報後下架可疑網址，設置醒目警示提醒，為消費者提供保障。藍新科技總經理鍾興博表示，「我們積極籌組第三方支付同業公會，持續投入資源進行防堵，透過產業間結盟的力量，共同保護消費者、並守護多年來累積的商譽與信任，未來將持續投入更多偵測與防護資源，共同打造安心的支付體驗。」

數位發展部今日舉辦「公私協力防堵偽冒網站」記者會，與藍新集團及其他第三方支付業者代表攜手合作，拆解常見詐騙手法，台灣第三方支付產業界與數發部聯手共同為消費者而努力，並公布打詐成效，自2025年六月合作以來，已成功阻絕超過9成假網站。

根據中央打詐儀表板六月統計資料顯示，詐騙手法前三名為「假投資詐騙」、「網路購物詐騙」以及「假買家騙賣家」，其中網購相關詐騙分居第二名與第三名。

藍新集團今日指出，將推出三大防護機制，從內部開始打造多層資安機制、強化監控精準度，與諸多金流與資安技術夥伴合作，運用DNS RPC技術攔截、拼字相似度演算及人工智慧（AI）語意分析，層層比對疑似偽冒網址，進一步提升監控範圍與判斷準確度；對外則每天進行大規模網域掃描，主動偵測、攔截並發掘仿冒的可疑網站，目前已檢測超過5000筆疑似偽冒網址，發現後立即主動向主管機關即時回報，並且協助快速下架，從源頭進行事前圍堵，努力降低受詐騙風險。

藍新集團表示，已經在官網、會員註冊頁及社群平台以醒目公告，主動教育用戶辨識假買家詐騙，降低誤入陷阱的可能；藍新也不會主動透過社群軟體或簡訊要求用戶提供個人資料，或要求進行轉帳等相關手續；民眾收到來路不明的訊息，要務必再三確認，或到數發部網站查詢合法第三方支付業者的聯絡資訊。

第三方支付 詐騙

延伸閱讀

「行政機關擺爛」打詐不力 賴清德吐這句挨轟如晉惠帝

白提案要求吳釗燮請辭下台 立院逕付二讀交協商

美越關稅的今天恐成「美台貿易的明天」 王鴻薇憂：4100億恐不夠

綠籲立院決議譴責中國大陸 白提邀卓榮泰報告打詐成效

相關新聞

為阻升台幣…央行對外資進出將改採「T+1」 今天賣股、明天就匯出資金

中央銀行外匯局長蔡炯民今日宣布多項和阻升台幣匯率相關的管制新措施，除了首度對外證實，廠商的單日拋匯量將以1千萬美元為限，...

6月外匯存底金額5984.32億美元再創歷史新高 央行揭三個原因

央行今公布6月底我國外匯存底金額為5,984.32億美元，再創歷史新高，較上月底增加54.84億美元。

股匯雙跌！台幣結束連三升 今日拉回29以上貶值1.03角

台股今日回檔165.47點，外資匯出帶動台幣今日貶值，以28.931元作收，這也是自從6月30日之後，台幣匯價結束「連三...

外資6月淨匯入近93億美元 創2021年以來同期最大

金管會今天公布，外資6月單月淨匯入92.89億美元，創下2021年以來同期最大。金管會官員分析，6月以色列與伊朗衝突暫緩...

新台幣貶1.03角收28.931元 央行：過度看空美元有風險

美國就業數據優於預期，美元指數應聲反彈，亞幣今天普遍走弱，新台幣強勁升勢告終，今天收盤收28.931元，重貶1.03角。...

第三方支付業者拚打詐 藍新集團宣布啟動三大防護機制

藍新集團今（4）宣布，因應全民防詐，將打造三大防護機制，內部建立多層資安機制強化監控精準度，並且主動偵測、分析、向主管機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。