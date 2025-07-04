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華南銀「小小體操營」第六屆由國家總教練林育信領軍 8月北高接力開訓

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

華南金（2880）旗下華南銀行指出，廣受家長與學童好評的「華南銀行小小體操營」今年邁入第六屆，本屆共舉辦4場次，於8月16日、8月17日在台北市立大同高中首先登場，8月23日、8月24日高雄國家運動訓練中心舉行，每場限額60名，7月4日起開放網路報名。

華南銀行表示，本屆營隊由體操界傳奇人物—紀錄片《翻滾吧！男孩》故事主角、中華體操代表隊總教練林育信親自領軍，攜手大同高中體操教練鄭焜杰，透過專業、有趣且啟發性的訓練，引導孩子們在每一次翻滾與跳躍中發掘潛能並建立自信。

營隊課程內容涵蓋基礎體操技巧、肢體協調訓練與團隊合作遊戲，讓學員在安全、專業的環境中盡情體驗體操的樂趣；今年更進一步將 ESG理念融入營隊，期盼孩子們在追求卓越表現的同時，也能培養永續思維，學會關懷環境、回饋社會。體操營自第一屆開辦以來，已吸引上千名學員參與，許多學員在營隊後持續投入運動訓練，展現自信風采。

華南銀行秉持企業社會責任，長期挹注國內體育基層發展並支持國內優秀運動選手，在國際舞台上為台灣爭光。今年上半年，華南銀行贊助的體操好手表現亮眼，蕭佑然選手於世界盃科特布斯站鞍馬決賽勇奪金牌，創下台灣今年世界盃最佳成績；曾為聖選手分別在保加利亞、斯洛維尼亞及烏茲別克世界盃體操挑戰賽跳馬項目，獲得2金1銀，目前為世界排名第一名，本次小小體操營亦將邀請兩位選手及體操未來之星賴品儒、洪源禧，與學員共同體驗體操的美好，一起「跳出信心，跳向永續」。

營隊 華南銀行

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