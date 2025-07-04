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外資6月淨匯入近93億美元 創2021年以來同期最大

中央社／ 台北4日電
金管會今天公布，外資6月單月淨匯入92.89億美元，創下2021年以來同期最大。示意圖。 聯合報系資料照
金管會今天公布，外資6月單月淨匯入92.89億美元，創下2021年以來同期最大。示意圖。 聯合報系資料照

金管會今天公布，外資6月單月淨匯入92.89億美元，創下2021年以來同期最大。金管會官員分析，6月以色列與伊朗衝突暫緩，加上美中貿易初步達成協議，市場情緒稍穩定，帶動外陸資買超台股，放大單月淨匯入。

金管會今天公布外資及陸資淨匯出入動向，今年6月單月淨匯入92.89億美元，雖較5月單月淨匯入126.68億美元有所縮減，仍寫下2021年同期最大、單月第4高紀錄；累計今年上半年淨匯入197.06億美元，也創下2021年同期第3高。

金管會官員說明，6月單月外陸資買超台股新台幣1073.46億元，分析原因包括以色列與伊朗衝突暫緩，加上美中貿易談判初步達成協議，市場情緒稍微穩定，因此帶動外資陸資買超台股，單月淨匯入金額也稍大。

截至今年6月30日，金管會統計顯示，外資及陸資賣超上市股票達新台幣3774.7億元、買超上櫃股票559.86億元，合計外資及陸資投資上市櫃股票賣超3214.84億元。

淨匯入 金管會 陸資

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