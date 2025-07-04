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專家：日圓偏弱與美日談判僵局有關 估年底可能走升

中央社／ 台北4日電

新台幣升值氣焰高漲，根據台灣銀行最新牌告匯價，日圓現鈔價今天最低觸及0.2025，再現日圓甜甜價。專家指出，日圓近期走弱應跟美日談判陷入僵局有關，但日圓不可能無限走貶，如果談判告一段落後，預期年底日圓兌美元可能升至140。

根據央行統計，新台幣今年以來累計升幅13.31%，日圓升值也達8.18%，韓元升8.01%。新台幣近期堪稱最強亞幣，不少民眾也趁日圓出現甜甜價進場換匯。

台新金首席經濟學家李鎮宇告訴中央社記者，日圓兌美元並沒有很弱，但新台幣走強下，日圓確實相對新台幣明顯走弱。日圓近期走弱應該跟美日談判陷入僵局有關，對日本來說，談判確實不容易，因為不管是開放稻米還是汽車，對日本國內都很難交代。

李鎮宇預期，美國很可能出手「暴擊」，透過對日本課徵高額對等關稅稅率，再逼日本重上談判桌。

至於日圓匯率走勢，李鎮宇指出，日圓不可能無限走貶，預計等美日談判告一段落後，日圓兌美元就會走強，預估今年底日圓兌美元可能升至140。

李鎮宇指出，美國目前先專注在跟各國貿易談判，但是單靠關稅要消除貿易赤字非常困難，預期美國會先觀察今年貿易赤字的變化，如果後續沒有因關稅縮減，美國明後年很可能會開啟匯率議題。

富邦金首席經濟學家羅瑋近期分析，日圓今年曾經快速衝高再滑落，主因是日本央行調整資產負債表，導致日本30年期公債殖利率站上3%，引發大量日本機構法人資金減少海外投資，對歐美債市引發衝擊。

羅瑋指出，日本政府後來也相應減少長年期的公債發行量，穩住長債殖利率，讓日本法人願意持續投資歐美公債，促使日圓升幅受限。不過，後續等美日談判告一段落，他認為日圓可能再度走升。

新台幣 日圓匯率 日本央行

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