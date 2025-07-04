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央行買匯阻升6月外匯存底續創高 2因素助長台幣升勢

中央社／ 台北4日電

新台幣升值氣焰高漲，央行加大穩匯力道，買匯阻升，6月外匯存底規模再創新高紀錄。中央銀行外匯局說明，近期新台幣升勢強勁有2大因素支撐，首先是降息預期發酵，美元走弱，其次為市場正面看待美國關稅結果，激勵股匯雙漲。

中央銀行今天公布6月底外匯存底金額為5984.32億美元，月增54.84億美元。央行說明，投資運用收益入袋，以及美元貶值，其他貨幣折計美元金額增加，還有央行買匯阻升，均使外匯存底規模增加，尤其後二者力道較大。

央行外匯局局長蔡烱民說明，6月中旬以前，匯市供需相對平穩，升值預期也有淡化，但到了月底，美國聯準會官員釋出不排除7月降息的可能性，美元應聲走弱，此外，市場認為美國對等關稅談判結果可能朝正面發展，風險偏好情緒升溫，不只歐美股市聞訊上漲，熱錢湧入也帶動台灣股匯雙漲。

不過6月30日，新台幣匯率早盤還強勁走升，午後風向大變，下午3時後新台幣急貶，收盤重貶7.22角，貶幅達2.41%，創下24年來單日最大貶幅，戲劇性轉折引發市場關注。

蔡烱民解釋，台灣是管理浮動匯率制度，央行會關注名目有效匯率及實質有效匯率，並觀察新台幣與其他幣別的變動情況，在此同時，央行也希望每月、每季，新台幣能有合理的升貶幅度。

央行今天同步公布114年6月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計8777億美元，約當外匯存底147%，雙雙較5月成長。

蔡烱民強調，央行每天都緊盯匯市及資金進出情況，確認外資匯入確實投資有價證券，如果賣超台股，也應該盡速匯出，避免干預匯市，確保匯率穩定。

央行 新台幣

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