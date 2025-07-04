為阻升台幣…央行對外資進出將改採「T+1」 今天賣股、明天就匯出資金

中央銀行外匯局長蔡炯民今日宣布多項和阻升台幣匯率相關的管制新措施，除了首度對外證實，廠商的單日拋匯量將以1千萬美元為限，未來外資若要投資台股，將改採「T+1」制度。並且將在下周召保管銀行開會，同時若外資購買0050反一等反向ETF（指數型股票基金），資金必須用SWAP（換匯）方式進來，而若外資大量資金匯入買股，也希望部分改採SWAP方式來分散。

蔡炯民也證實，央行在要廠商分散拋匯上，的確已作出1天1千萬美元為原則的要求，他強調，根據央行觀察，只有大廠商才會用到，中小企業一般一天僅有300、500萬美元的拋匯量，因此對中小企業反而有利（亦即不會讓中小企業拋匯額度被大企業占用）；至於大型出口商，他也指出，一日以1千萬美元為限，1個月可賣到10幾支（1支是100萬美元），一年賣到2千多億美元，因此這個額度應該足夠。除了原則上分散拋匯，他也強調，倘若廠商要股利發放，或進行重大國內投資案，央行仍會讓業者依個案個別溝通。

這也是央行自從4月阻升台幣以來，對於外資進出管制和廠商拋匯限制做出最明確的說明。蔡炯民指出，先前就已找保管銀行來溝通，對於投資台灣有價證券的情形進行了解，尤其鎖定部分外資資金大量匯入之後，是否真的投資台股，以及匯入賣股之後是否出去，從5月起央行就一路追蹤。蔡炯民說，將和保管銀行加強溝通，倘若沒有改善的話：「下周會有新的配套措施出來！」亦即，以T+1為原則。

何謂「T+1」制度？他明確指出，簡單來說，就是今天買股票，明天匯入資金，以及今天賣股票，明天就匯出：「今天賣完，就隔天要出去，這是央行最新的要求！」他也強調，這是對部分外資，若匯入之後一或二天都沒有在股市買超的行為，這時就會和保管銀行溝通。

據了解，央行會事先了解外資的買股內容，同意了之後外資才能匯入資金。蔡炯民指出，倘若自我管理不好，金額進出比較大的，尤其是資金匯出或匯入不太一致的，央行更會緊盯並做出上述的要求。

蔡炯民也表示，對於外資若買股「一正一反」抵銷掉：「這的確不能算投資！」央行現在的作法，仍先以全體外資不能超過該反向ETF的30%來限制，其中，央行已特別觀察對最具代表性的0050反一的外資動向，央行亦要求外資在反向ETF的投資：「用SWAP方式進來，而且每天都有觀察外資是否持續買超0050反一。」至於期貨，蔡炯民指出，期貨是用美元當保證金，不是用台幣，但央行也會觀察其放空期貨的資金動向，未平倉空單數，增減不定，但每天都會觀察。