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外匯局長蔡炯民：外資「自我管理不佳者」台股交割將採T+1

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

央⾏外匯局長蔡烱民表示，央行將於下周邀集外資保管⾏開會，針對外資匯入影響新台幣匯價波動採取配套措施。 ⽬前外資可以先將資金匯入停留在帳上，並在買進股票的同⽇買進台幣，以做為T+2⽇交割台股之⽤，但未來會針對「自我管理」不佳的外資，將T+2⽇交割改成T+1，換言之，就是先看到買股後才能換匯。

蔡烱民表示，該交割配套措施，並非對所有的外資，而是一些「自我管理不佳」。改變後，「自我管理不佳」的外資，其資金無法長期停留在新臺幣帳上太久，T+1的用意也就是讓外資必需在買股票後才能結匯。T加1的實施使得資金流動更透明，減少資金停留的可能性。外資若能自行管理良好，則不會有額外限制。

據了解，目前外資的主要四家保管銀行分別為花旗銀行、渣打銀行、匯豐銀行和德意志銀行。

外資 新台幣 股票

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