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6月外匯存底金額5984.32億美元再創歷史新高 央行揭三個原因
央行今公布6月底我國外匯存底金額為5,984.32億美元，再創歷史新高，較上月底增加54.84億美元。
本月外匯存底變動主要因素：1.外匯存底投資運用收益。2.主要貨幣對美元之匯率變動。3.央行為維持外匯市場秩序進場調節。
此外，114年6月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新臺幣存款餘額共折計8,777億美元，約當外匯存底147%。
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