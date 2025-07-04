股匯雙跌！台幣結束連三升 今日拉回29以上貶值1.03角

台股今日回檔165.47點，外資匯出帶動台幣今日貶值，以28.931元作收，這也是自從6月30日之後，台幣匯價結束「連三升」，貶值1.03角，台北外匯經公司成交量為11.08億美元，加計元太外匯經紀公司成交量4.77億美元，合計共15.85億美元。

對於今日上演「股匯雙殺」，匯銀人士指出，由於台美貿易談判結果仍未定，加上美國國慶日7月4日放假，川普政策的多變及出乎預期的發言，都會使這幾天的情勢有更多不確定性，因此外資從台股獲利了結的同時，乾脆也直接換回美元，是今日台幣由升轉貶的主因。尤其在下午2時過後，台幣貶值力道加大，亦把匯價拉到今日的盤中最低點，以28.931元作收，下周一會否重返29關卡之上，市場高度矚目。

匯銀人士表示，今日有外資「開路」，出口廠商眼看機不可失，紛紛加入拋匯行列，廠商現在已不再思考會否回到29關卡之上，只要等到這種接近29關卡附近的好價位，就趕快出手；匯銀人士指出，前二天已有外資投信因應基金贖回而匯回資金，是周四的外資匯回其中的主力，今日的外資買匯美元，主要和股市資金的獲利了結有關。