校園黑客松AI預測挑戰賽起跑 培養勇於提問、善於解題的AI新世代

國際數據分析領導廠商SAS宣布啟動「2025 SAS校園黑客松AI預測挑戰賽」。今年競賽聚焦於Data與AI的價值轉化，主題圍繞「如何透過資料驅動洞察，創造實質商業價值」。參賽學生將運用企業級分析平台 SAS Viya，在真實且具挑戰性的產業情境中，深入探索數據的潛能，將AI模型應用於企業決策情境，具體展現在客戶留存與忠誠度提升的創新解方。

期望透過數據思維與AI技術的融合，協助企業精準預測潛在流失客戶，並提出具行動力的解決方案。

今年活動吸引共有來自全台40多所大專院校、60個科系的120組團隊、超過350名學生踴躍報名。起跑說明會中，SAS台灣總經理龔律安透過影片致詞指出，隨著AI技術加速發展、企業對數據人才的需求日增，SAS持續投入校園培育，並期望透過黑客松促成產業與學界的深度對話。

SAS台灣區副總陳新銓表示，隨著 AI 技術日益成熟，企業對AI的期待已從輔助分析，進一步轉向具備決策力、執行力與治理能力的智慧系統。在全球趨勢中，「AI 代理（Agentic AI）」的概念逐漸受到關注，企業不再僅滿足於模型輸出結果，更追求能在既定規則下自主運作，並具備可監管、可解釋特性的AI應用。

永豐商銀、國泰人壽、遠東商銀三家金融業者也出席，分享如何應用SAS 解決方案，成功打造可落地實用的AI應用的案例。案例橫跨銀行零售、信用卡即時行銷與壽險風險管理等領域，呈現 AI 在高監管產業中的多元應用與決策支援價值，也為黑客松參賽者帶來跨產業的創新靈感與職涯啟發。

另一方面，為協助台灣學生提前掌握未來AI就業市場所需技能，SAS台灣顧問群亦分享AI產業顧問的職涯探索旅程，與現場超過300名學生互動。