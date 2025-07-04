海外資產配置有高度需求 洋康資產管理專攻美股IPO與複委託
台灣企業赴海外上市再添新動能。專注美股上市輔導與跨境交易系統整合的洋康資產管理公司，今日舉行開幕儀式，宣布正式投入市場。洋康董事長黃壽佐表示，公司核心團隊擁有多年美股IPO實務經驗，將透過專案顧問與IPO基金協助企業完成資本市場進程，並與券商合作推動複委託系統升級，讓國內投資人可即時追蹤美股行情並進行下單。他說，跨境投資需求日增，需更完整的服務平台支撐。
財團法人台灣綜合研究院創辦人劉泰英致詞指出，台灣企業若要掌握產業升級機會，須更積極布局全球資本市場。他說，資本能成為企業價值實現的加速器，應善用外部資源完成轉型。
台灣商業聯合總會理事長張平沼表示，制度與治理是企業邁向國際市場的根本，期許新創顧問業者不僅扮演輔導角色，更要成為推動法遵與專業整合的平台。
紐約證券交易所主管Marco Chung指出，台灣在全球高科技供應鏈中扮演關鍵角色，擁有大量具國際潛力的企業，國內企業應主動開展全球資金布局，強化資本結構，以因應全球市場變化。
市場交易制度的演進也成為活動討論焦點。美國老虎證券執行長巫天華曾指出，隨那斯達克計畫推動24小時交易制度，全球投資參與模式將出現變化。他看好AI、加密資產、黃金等新興投資主題，並認為美股代幣化將進一步促進交易方式創新。
洋康總經理賴俊輝說，根據金管會資料，2024年台灣民間投入美股資金已達7.6兆元，顯示市場對海外資產配置具高度需求。洋康目前已與數家本土券商及規劃赴美上市的企業洽談合作，將持續以專業與制度導向推進跨境服務。
洋康定位為跨境金融顧問與資訊系統服務提供者，涵蓋財務顧問、基金管理與交易系統整合等角色，目標是成為亞洲具影響力的赴美上市顧問平台，協助企業打通國際資本市場的關鍵節點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言