海外資產配置有高度需求 洋康資產管理專攻美股IPO與複委託

台灣企業赴海外上市再添新動能。專注美股上市輔導與跨境交易系統整合的洋康資產管理公司，今日舉行開幕儀式，宣布正式投入市場。洋康董事長黃壽佐表示，公司核心團隊擁有多年美股IPO實務經驗，將透過專案顧問與IPO基金協助企業完成資本市場進程，並與券商合作推動複委託系統升級，讓國內投資人可即時追蹤美股行情並進行下單。他說，跨境投資需求日增，需更完整的服務平台支撐。

財團法人台灣綜合研究院創辦人劉泰英致詞指出，台灣企業若要掌握產業升級機會，須更積極布局全球資本市場。他說，資本能成為企業價值實現的加速器，應善用外部資源完成轉型。

台灣商業聯合總會理事長張平沼表示，制度與治理是企業邁向國際市場的根本，期許新創顧問業者不僅扮演輔導角色，更要成為推動法遵與專業整合的平台。

紐約證券交易所主管Marco Chung指出，台灣在全球高科技供應鏈中扮演關鍵角色，擁有大量具國際潛力的企業，國內企業應主動開展全球資金布局，強化資本結構，以因應全球市場變化。

市場交易制度的演進也成為活動討論焦點。美國老虎證券執行長巫天華曾指出，隨那斯達克計畫推動24小時交易制度，全球投資參與模式將出現變化。他看好AI、加密資產、黃金等新興投資主題，並認為美股代幣化將進一步促進交易方式創新。

洋康總經理賴俊輝說，根據金管會資料，2024年台灣民間投入美股資金已達7.6兆元，顯示市場對海外資產配置具高度需求。洋康目前已與數家本土券商及規劃赴美上市的企業洽談合作，將持續以專業與制度導向推進跨境服務。

洋康定位為跨境金融顧問與資訊系統服務提供者，涵蓋財務顧問、基金管理與交易系統整合等角色，目標是成為亞洲具影響力的赴美上市顧問平台，協助企業打通國際資本市場的關鍵節點。