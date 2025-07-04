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堵炒匯！台灣央行擬限外資換匯時機 買股的隔日才能買台幣

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
為了防堵炒匯，央行擬限制外資換匯時機，目前正徵詢外部意見。路透
為了防堵炒匯，央行擬限制外資換匯時機，目前正徵詢外部意見。路透

隨著台幣兌美元匯價不斷改寫三年多來的新高，據悉台灣央行研擬加強對外資匯入的審查機制，以防炒匯，目前正徵詢外部意見。

知情人士透露，央行考慮要求外資必須提供實際投資台股的證明，並規定僅在買進台股的隔天，才能換匯買台幣，以確保資金確實用於投資股市。央行目前正進行可行性評估，將在下周邀集外資保管銀行開會。

目前，外資可在買股當日買進台幣，以便於T+2日完成交割，但若新制上路，外資交割準備時間將由現行的兩天壓縮至一天。

央行外匯局暫未就此事置評。

研議中的新規可能為交易增添風險，因為外資從決定買進台股到實際取得台幣進行結算之間，將出現時間落差。雖然此舉意在防堵炒匯，但與南韓近年為吸引外資而積極鬆綁外匯程序的作法大相逕庭。

根據統計，截至5月底，外資持股占台股市值比約41.6%。在5月台幣急升期間，央行曾發新聞稿，呼籲外資匯入應落實用於投資證券，不宜買股前即預先匯入、也不能長期停駐台幣活期帳戶。

台幣 台股 外資

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