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台幣持續升值？中研院：這個因素讓台幣難以抵擋升值

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台幣對美元驚驚漲，專家認為主要原因是市場預期心理太強烈，以致難以抵擋升值走勢。圖／本報資料照片
台幣對美元驚驚漲，專家認為主要原因是市場預期心理太強烈，以致難以抵擋升值走勢。圖／本報資料照片

新台幣近期走強，中研院經濟研究所副所長楊淑珺今日表示，影響台幣升值因素包括台美利差、出口表現等，但很重要是對美貶值預期影響，如果市場對美元貶值預期太過強烈，台幣就會往升值方向前進，目前就是對美元預期貶值心理太強烈，以致難以抵擋升值走勢。

美國總統川普第一任期時，台幣曾出現27元價位，如今是否可能重演？楊淑珺直言「是不能排除，但很難預判會到什麼程度」，後續要看台美利差及美國聯準會調整利率方向及速度。

中研院今天發布2025年最新經濟預測，媒體關切台幣近來強升態勢是否可能轉向？楊淑珺表示，影響台幣因素包括利差、出口表現等，但很重要的是市場對美元貶值預期，如果市場預期未來美元貶值很強烈，以致台幣升值強勁，則會牽動台幣往升值方向前進，目前就是對美元預期太強烈，因此難以抵擋升值走勢。

不過，她也說，目前中央銀行也有措施讓升值速度趨緩，所以也要看央行介入強度，央行希望升值速度不是讓廠商難以對應。

楊淑珺表示，目前中研院經濟所對今年經濟預測假設情境，仍以台幣約29元左右價位預測，最差則是28.5-28元，尚未考慮會升到27元兌1美元的狀況。

外界有人認為一旦關稅出爐，拉貨潮結束，下半年出口趨緩，台幣升值力道就會趨緩？楊淑珺強調，台幣升值也與資金流動有關，如果資金持續進來台灣，升值力道還是存在，但也可能在央行出手後撤出台灣市場，目前不確定性太多，目前無法判斷會升值到哪裡。

對於台幣近期幾乎是獨強走勢，楊淑珺分析，大家都知道央行會介入阻升，因此無法區分多少是央行介入？多少是市場自然反應？在央行介入以及廠商預期升值之下，才會造成台幣升值幅度比其他國家來得大。

台幣升值 央行 美國聯準會

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