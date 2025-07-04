快訊

奶汪坐副駕一路緊貼冷氣口消暑 主人調高溫度急抗議：誰准你偷調的

7月5日大災難將至？拆解龍樹諒「末日預言」背後真相

豐原五口命案...美容師同學疑已到案 母親、男友分局找人未見

聽新聞
0:00 / 0:00

台北富邦銀行首爾辦事處開業 加速亞太經營布局

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台北富邦銀行首爾辦事處正式開業，成為第二家在韓國設置服務據點的台資銀行，北富銀副董事長韓蔚廷(中)、總經理郭倍廷(右二)親臨剪綵，展現對首爾辦事處的重視與期許。台北富邦銀行／提供
台北富邦銀行首爾辦事處正式開業，成為第二家在韓國設置服務據點的台資銀行，北富銀副董事長韓蔚廷(中)、總經理郭倍廷(右二)親臨剪綵，展現對首爾辦事處的重視與期許。台北富邦銀行／提供

隨著全球經濟格局加速演變，為提供企業全方位的國際金融服務，台北富邦銀行首爾辦事處已正式開業，成為第二家在韓國設置服務據點的台資銀行，持續推進亞太布局，拓展海外服務版圖。

北富銀總經理郭倍廷表示，韓國作為亞洲重要經濟體，在科技創新、製造產業等領域展現出強勁發展潛力，與台灣地區雙邊貿易熱度也持續攀升，未來商機可期。當前，富邦金控（2881）在韓國已有多項轉投資，如富邦現代人壽、友利金融集團以及現代信用卡公司等。此次首爾辦事處的設立，將充分運用集團在當地的資源優勢，積極探尋市場機遇，加強多方合作，為北富銀在亞洲地區的深度發展厚植基礎。

首爾辦事處坐落於汝矣島區（YBD - Yeouido Business District）的 Three IFC。這裡作為韓國新興金融區，匯聚了韓國證交所、金融監督局等重要金融機構，以及眾多非銀行金融機構和外資企業，富邦現代人壽及現代信用卡總部也位於此，有利於集團內部關聯企業協同合作以及開展業界金融交流。

開業初期，首爾辦事處將聚焦韓國市場與商機調研，並與當地金融機構、企業及僑界建立友好互動關係，以深入瞭解客戶需求，協助總行制定更具效益的業務策略，提升北富銀在亞洲地區的服務品質與影響力。

北富銀長期深耕跨境金融，累積厚實的客群基礎，亦逐年擴大拓展海外當地客群，包含首爾辦事處在內，北富銀目前在亞太區已有1家子行、5家海外分行及3家海外辦事處。未來，隨著澳洲雪梨分行預計今年第4季正式開業，日本東京分行及印度分行亦積極籌備中，北富銀將以「成為亞洲一流的金融機構」為願景，透過完善的亞太區域服務網絡，積極擴大海外業務規模、創造多元獲利來源，進一步強化跨境服務廣度，滿足客戶全方位金融需求，為企業創造更多價值。

北富銀 首爾

延伸閱讀

金牌少年主廚陳宏文辦感恩餐會 感謝母親家扶與恩師

最美島民不是說假的！俞利搬去濟州島「素顏+0濾鏡皮膚亮到發光」 超鬆弛狀態粉絲看了都想辭職搬家

經典歷久彌新！崔傘、朴敏英現身TAG Heuer首爾晚宴一秀賽車狂熱

潮人都來這！韓國超人氣潮流品牌 EPT 首間旗艦店插旗中山 3款「台灣限定色」售價＋款式一次看！

相關新聞

堵炒匯！台灣央行擬限外資換匯時機 買股的隔日才能買台幣

隨著台幣兌美元匯價不斷改寫三年多來的新高，據悉台灣央行研擬加強對外資匯入的審查機制，以防炒匯，目前正徵詢外部意見。

台幣持續升值？中研院：這個因素讓台幣難以抵擋升值

新台幣近期走強，中研院經濟研究所副所長楊淑珺今日表示，影響台幣升值因素包括台美利差、出口表現等，但很重要是對美貶值預期影...

台北富邦銀行首爾辦事處開業 加速亞太經營布局

隨著全球經濟格局加速演變，為提供企業全方位的國際金融服務，台北富邦銀行首爾辦事處已正式開業，成為第二家在韓國設置服務據點...

遠雄人壽與警政署刑事警察局簽署防詐 MOU 建構金融安全防護網

詐騙手法日新月異，民眾不堪其擾，為有效防制詐騙，保障客戶財產安全，遠雄人壽（5859）日前與內政部警政署刑事警察局共同簽...

富邦人壽獲准進駐亞資中心高雄專區 拓展財管及國際保險兩大試辦業務

響應政府「打造亞洲資產管理中心」政策，落實「成為亞洲一流金融機構」願景，富邦人壽4日宣布，正式獲金管會核准進駐「亞洲資產...

台新銀行奪《亞洲銀行與財金》國際三大獎 數位創新獲肯定

台新銀行憑藉卓越創新實力與亮眼表現，從眾多競爭者中脫穎而出，一舉榮獲國際權威財金媒體《亞洲銀行與財金》（Asian Ba...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。