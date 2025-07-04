遠雄人壽與警政署刑事警察局簽署防詐 MOU 建構金融安全防護網

詐騙手法日新月異，民眾不堪其擾，為有效防制詐騙，保障客戶財產安全，遠雄人壽（5859）日前與內政部警政署刑事警察局共同簽署反詐騙合作意向書（MOU），雙方將透過情資分享、識詐教育及資源共享等方式，產官公私協力打造金融安全防護網，全面提升社會整體的防詐意識與行動力。遠雄人壽同步推動「全員防詐」行動，自企業內部做起，強化防詐文化，藉由主動關懷客戶、辦理員工防詐訓練及多元宣導活動，提升客戶對詐騙手法的警覺，也增進員工實務應對能力，建立第一道金融防線。

秉持「待客如親、同理用心」服務理念，遠雄人壽高度重視客戶資產安全，對疑似異常交易皆主動關懷與查證。針對65歲以上臨櫃辦理業務的高齡客戶，若發現可疑情形，櫃台服務人員即時提醒與協助，必要時也會通報警方協助介入。針對客戶透過ATM辦理保單借款之情況，則主動發送簡訊通知要保人，即時揭露交易資訊，以防止冒用與異常操作。若於深夜至凌晨時段借款，或高齡及年輕族群辦理ATM借款時，則安排專人電話確認，進一步強化金流風險控管，防範潛在詐騙或冒用風險。

遠雄人壽也持續深化員工防詐意識，除定期辦理內部訓練外，更與台北市政府警察局合作舉辦防詐講座，董事長與總經理親自出席共學，展現高層對識詐應對的重視。此外，「智慧防詐先鋒——部室闖關賽」，以趣味競賽與創意分享，提升參與度，透過推動掌握最新詐騙手法並培養應對策略，構建整體性的防詐文化。

在雙方簽署 MOU後，遠雄人壽將與刑事警察局密切合作，透過情資分享，提供可能遭詐騙的保戶類型，協助警方進行防範與宣導。同時，刑事警察局也會協助遠雄人壽，推動打擊詐騙及洗錢防制的教育訓練與宣導活動，讓保戶及民眾獲得最新防詐資訊。未來，遠雄人壽結合科技工具與人力資源，持續強化金融安全防護，降低客戶遭受詐騙風險，以實際行動守護每位客戶的財富安全，為健全金融市場與保障民眾權益貢獻更多力量。