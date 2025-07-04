富邦人壽獲准進駐亞資中心高雄專區 拓展財管及國際保險兩大試辦業務

響應政府「打造亞洲資產管理中心」政策，落實「成為亞洲一流金融機構」願景，富邦人壽4日宣布，正式獲金管會核准進駐「亞洲資產管理中心高雄專區」，專區據點為富邦人壽苓雅分公司，專責受理專區試辦商品與相關業務諮詢，本次申請試辦業務涵蓋兩大項目，包括財富管理與國際保險，並配合銀行專區試辦，合作推動保險融資業務，未來將視進駐規劃，擴大合作範圍至富邦證券國際證券業務分公司（OSU）。

富邦人壽總經理陳世岳表示，亞洲資產管理中心是高資產客群的財富樞紐，更是台灣金融保險服務面向世界的港灣，富邦人壽長期穩健深耕台灣市場，同時也累積多年的海外經驗，積極把握政策開放契機，於高雄專區申請試辦創新多元商品及服務模式，並積極發揮金控綜效，整合富邦金控金融服務，讓高資產客戶可以得到更便捷的國際金融服務。

為滿足高資產族群對於壽險保障與資產增值的雙重需求，富邦人壽本次推出全新設計的外幣分紅壽險及外幣利變型壽險兩項專區試辦商品，均以保障為核心，結合彈性資產配置與長期財務規劃功能，協助客戶實現財富累積、世代傳承與風險管理的全方位目標。鑒於專區試辦商品設計不受現行人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金之最低比率規範限制，可以提供靈活且具前瞻性的資產管理工具，以貼近客戶不同人生階段的需求。

另一方面，富邦人壽除持續推展國際保險業務分公司（OIU）業務，開辦新OIU利率變動型壽險商品外，於專區亦整合富邦金控旗下金融服務，與北富銀國際金融業務分行（OBU）辦理共同行銷、合作推廣及聯合開戶作業，未來將視進駐規劃，擴大合作範圍至富邦證券國際證券業務分公司（OSU），以整合集團資源，提供高資產客戶更便捷的金融服務。

同時，為協助高資產客戶靈活保險資金運用，富邦人壽以台灣壽險業領導品牌之姿，與國內台北富邦銀行等多家金融機構合作推動保險融資業務，透過融資協助高資產客戶提升資產運用效率，達成財務管理目標。

富邦人壽5月底淨值比率高於9%，RBC超過350%，整體資本維持良好，憑藉穩健的財務體質及卓越的品牌信譽，致力提供高品質且具前瞻性的壽險商品與服務，在風險管理、通路經營和社會責任等面向均有斬獲，成為第九屆唯一榮獲經濟部「國家產業創新獎」之保險業者，深根台灣市場之際，亦放眼國際金融業務推展，布局海外據點涵蓋韓國、香港、越南等亞洲市場，14度獲得《世界金融雜誌》評選為「台灣最佳保險公司」，多項國內外獎項殊榮，皆體現富邦人壽致力於協助客戶實現長期財務目標與傳承的承諾。