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台新銀行奪《亞洲銀行與財金》國際三大獎 數位創新獲肯定

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新銀行一舉榮獲《亞洲銀行與財金》國際三項大獎，包含「台灣年度最佳服務創新獎」、「台灣年度策略夥伴獎」以及「台灣年度最佳新消費性貸款產品獎」，肯定其數位創新與策略聯盟實力。台新銀行／提供
台新銀行一舉榮獲《亞洲銀行與財金》國際三項大獎，包含「台灣年度最佳服務創新獎」、「台灣年度策略夥伴獎」以及「台灣年度最佳新消費性貸款產品獎」，肯定其數位創新與策略聯盟實力。台新銀行／提供

台新銀行憑藉卓越創新實力與亮眼表現，從眾多競爭者中脫穎而出，一舉榮獲國際權威財金媒體《亞洲銀行與財金》（Asian Banking & Finance）雜誌三項大獎，包括「台灣年度最佳服務創新獎」、「台灣年度策略夥伴獎」以及「台灣年度最佳新消費性貸款產品獎」。此殊榮不僅彰顯台新銀行在數位轉型與創新服務上的領先地位，更展現其積極深化策略夥伴合作、持續引領金融產業升級的堅強實力。

為回應中小型及微型商戶的收款需求，台新銀行推出「台新手付App」，以「手機即刷卡機」為核心概念，打造便利、低成本且高彈性的數位收款解決方案。「台新手付App」全面支援iOS與Android作業系統，整合信用卡感應、電子錢包掃碼及交易紀錄查詢等多元功能，讓商戶僅需一支手機，即可隨時隨地接受各類非現金支付，大幅提升營運效率。本次以創新數位收款服務，獲得「台灣年度最佳服務創新獎」，展現台新銀行在產品服務創新上的長期投入與卓越成果。

台新銀行數位品牌Richart攜手街口支付，共同推出「街利存」帳戶及「Richart街口專屬信貸」服務，榮獲本屆「台灣年度策略夥伴獎」，肯定雙方在存款、支付與貸款整合上的創新突破。「街利存」帳戶透過資料共享機制，讓用戶可直接於街口支付App內開立帳戶、查詢交易紀錄，並享有活儲利息及支付優惠，打造一站式數位金融平台。「Richart街口專屬信貸」則讓會員能在App內輕鬆申請貸款，核貸後資金即時撥入街利存帳戶。Richart與街口支付的開創性跨界合作，成功實現無斷點的「嵌入式金融」服務體驗，為用戶帶來前所未有的便利與效率。

台新銀行數位信貸自動化再升級，榮獲「台灣年度最佳新消費性貸款產品獎」。近年來，台新銀行積極推動數位轉型，2024年起推出自動化文審系統，結合數據精準風控與AI技術，顯著提升文件審查與處理效率，讓整體案件平均審核時間大幅縮短84%。此次獲獎不僅是對台新信貸服務創新的肯定，更展現數位自動化轉型的卓越成果。展望未來，台新銀行將持續優化系統與流程，致力打造更便捷、安全且高效的智慧好夥伴。

台新 街口支付

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