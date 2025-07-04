快訊

奶汪坐副駕一路緊貼冷氣口消暑 主人調高溫度急抗議：誰准你偷調的

7月5日大災難將至？拆解龍樹諒「末日預言」背後真相

豐原五口命案...美容師同學疑已到案 母親、男友分局找人未見

聽新聞
0:00 / 0:00

群益金鼎證券攜手 TrendForce 以資本市場加速 AI 五大趨勢落地

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

群益金鼎證券日前攜手TrendForce（集邦科技）舉辦「智領新局 科技躍進」研討會，聚焦人型機器人、自駕車、電動車、低軌衛星與未來通訊等五大新興科技應用。

TrendForce 營運長張小彪表示，近兩屆 COMPUTEX 的「AI串連」與「AI NEXT」正是這五項科技從「無形」走向「有形」服務的寫照，AI已自雲端延伸至實體場景，逐步兌現過去半世紀的科幻想像。

此次論壇的主題聚焦於五個關鍵領域：人型機器人、自駕車、電動車、低軌衛星以及未來通訊。這五大主題不僅代表科技的前沿，也預示著未來數十年全球經濟的發展方向。

作為金融服務的提供者，群益金鼎證券看到這些技術不僅是單純的科學突破，更是商業模式重塑與市場機遇的催化劑。這些技術背後，需要龐大的資金投入與跨產業合作，這正是群益金鼎證券擅長的領域，也就是能夠透過資本市場的力量，協助企業加速技術落地與市場化進程。

對投資者而言，這意味多元化機會，但也伴隨著地緣政治與供應鏈風險，群益金鼎證券的角色，是幫助客戶在這樣的複雜環境中找到投資的價值，並實現長期回報。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，群益成立 37 年來，除維持證券經紀、市場承銷與自營交易的核心優勢，自上任兩年多來，今年第一季經紀業務市佔率自 3.3% 提升至 3.7%，名列本土券商第六、獨立券商第一，並積極持續朝前五大券商邁進。

群益金鼎證券以「科技 × 財富管理」作為成長雙引擎，提出以下策略：一、一站式財富管理服務，整合股票、期貨、基金、保險、私募等產品線，將財管業務定位為公司未來核心成長動能，目標晉升國內財管前五大。

二、AI 理財機器人，結合「群益贏家 Pro App」智能理財服務，提供圖像化報表、目標式資產配置及即時投資建議，提升客戶體驗與黏著度。

三、會員經濟圈，「群益享樂宇宙」攜手KKBOX、燦星旅遊、World Gym等異業夥伴，橫向串聯投資、旅遊、健康福利，協助客戶從「交易客」轉型為「長期資產經營者」。四、ESG 與普惠金融，導入責任投資與永續治理，深化「有溫度」的資本市場服務。

在投資研究方面，群益投顧研究團隊近期在「金曜獎」奪得「盈餘預估準確獎」與「價格預估準確獎」雙料冠軍，顯示其高品質研究能力。李文柱表示，未來將結合研究優勢與 AI工具，提供更即時、精準的產業洞察，協助客戶在地緣政治與供應鏈風險交織的環境下，捕捉長期投資價值。

AI 群益

延伸閱讀

全民權證／宇隆 選價內外10%

延攬台日韓銷售主管 亞馬遜攻亞太低軌衛星

地緣政治、美出口禁令影響 Al server 出貨年增幅度恐略減

良得電 2025年營收、毛利率看升

相關新聞

堵炒匯！台灣央行擬限外資換匯時機 買股的隔日才能買台幣

隨著台幣兌美元匯價不斷改寫三年多來的新高，據悉台灣央行研擬加強對外資匯入的審查機制，以防炒匯，目前正徵詢外部意見。

台幣持續升值？中研院：這個因素讓台幣難以抵擋升值

新台幣近期走強，中研院經濟研究所副所長楊淑珺今日表示，影響台幣升值因素包括台美利差、出口表現等，但很重要是對美貶值預期影...

台北富邦銀行首爾辦事處開業 加速亞太經營布局

隨著全球經濟格局加速演變，為提供企業全方位的國際金融服務，台北富邦銀行首爾辦事處已正式開業，成為第二家在韓國設置服務據點...

遠雄人壽與警政署刑事警察局簽署防詐 MOU 建構金融安全防護網

詐騙手法日新月異，民眾不堪其擾，為有效防制詐騙，保障客戶財產安全，遠雄人壽（5859）日前與內政部警政署刑事警察局共同簽...

富邦人壽獲准進駐亞資中心高雄專區 拓展財管及國際保險兩大試辦業務

響應政府「打造亞洲資產管理中心」政策，落實「成為亞洲一流金融機構」願景，富邦人壽4日宣布，正式獲金管會核准進駐「亞洲資產...

台新銀行奪《亞洲銀行與財金》國際三大獎 數位創新獲肯定

台新銀行憑藉卓越創新實力與亮眼表現，從眾多競爭者中脫穎而出，一舉榮獲國際權威財金媒體《亞洲銀行與財金》（Asian Ba...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。