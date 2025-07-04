台幣狂升 賴士葆：配合美國關稅談判 央行不做調節

美國總統川普表示，和越南達成貿易協議，越南對進入美國領土的商品將支付20%關稅，轉運貨物將支付40%關稅。美國宣布對等關稅政策後，新台幣匯率不斷升值，國民黨立委賴士葆今表示，央行近期操作是配合美國關稅談判，所以不去進行干預、調節。

立法院今原訂處理規模達4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，鑒於美國關稅緩衝期將屆滿，藍營決定待關稅影響明朗再行處理。

賴士葆表示，台灣將面臨關稅問題，是否會和越南一樣，對美國進口零關稅？若然，台灣農產品、製造業等中小企業該怎麼辦？從4月2日美國宣布對等關稅之後，台幣匯率上漲10%，央行外匯存底達5800億美元，每天面對成交量20億元至30億元，但央行近期操作是配合美國關稅談判，所以不去進行干預、調節。

賴士葆認為，行政院提出4100億元特別條例中，框列所謂國土韌性、對台電補助，應該將國土韌性方案另提特別條例，國民黨一定會支持；台電即便補助，也不保證不漲電價。當外銷產生很大衝擊時候，發現金振興內需，刺激GDP成長比什麼都重要。