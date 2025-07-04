玉山銀建議逢低換匯資產布局 推好友日限量外幣定存最高4.3%

今年第2季新台幣兌美元匯率勁揚，兌美元匯率32~33元區間自五月跌破30元大關，截至7月3中午銀行即期買入價格最低下探28.8元。玉山銀行建議可逢匯率相對低點換匯，搭配線上換匯優惠及今年新推出「玉山好友日」的專案利率優惠，穩健資產布局。同時，玉山新推出線上單開外幣帳戶服務，提供無玉山外幣帳戶顧客更便捷的數位服務。

玉山銀行今年下半年開始每周三推出「玉山好友日」，產品方案多元且提供食衣住行折扣券，7月16日當天限時限量提供美元、人民幣、澳幣三種短期定存專案優惠利率，最低門檻1,800美元即享優惠，方案利率最高4.3%。除了好友日，玉山提供全日24小時線上換匯服務，指定時段享多達15種幣別的專屬匯率優惠，單筆換匯達等值新台幣50萬元以上可享更高匯率優惠，提供顧客投資、旅遊、經商節省外幣成本的簡單方式。

玉山表示，對於首次買賣外幣新手，提供匯率高低點通知服務，讓顧客在匯率達近三個月高低點時獲得即時通知，掌握理想換匯時機。對於熟悉買賣外幣的達人，玉山提供外幣到價通知服務，幫助顧客在匯率波動中輕鬆掌握指定價格買賣時機點。此外，單筆換匯達等值新台幣50萬元以上提供行動銀行及網路銀行IXML憑證申報，若是尚未開立外幣帳戶的玉山顧客，可透過近期新推出的線上單開外幣帳戶服務進行線上開戶，不需臨櫃填寫紙本表單，手機即可輕鬆完成開戶及憑證申報，滿足顧客需求又節省時間。