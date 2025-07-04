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新安產深化公平待客文化 擴展防詐宣導風險教育

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
新安東京海上產險上半年啟動全台巡迴座談。圖／新安東京海上產險提供
新安東京海上產險上半年啟動全台巡迴座談。圖／新安東京海上產險提供

為持續深化公平待客為企業核心信念，新安東京海上產險今年上半年，公司內部啟航「全台巡迴座談」與發行「公平待客季刊」雙軌並進，全面深化公平待客文化於組織。同時，因應社會詐騙案件激增，推動升級防詐公益宣導，結合數位科技、貼近生活語言及深入社區關懷行動，擴大識詐宣導廣度及深度，具體實踐公平待客核心目標。

新安東京海上產險總經理賴麗敏表示，公平待客不應僅是法規遵循，更需內化為企業文化DNA。為此，由上而下啟動全台「公平待客暨法令遵循文化扎根」巡迴座談，特邀獨立董事及外部學者、專家擔任講師，聚焦「公平待客」、「防制詐騙」及「金融友善」關鍵議題，與第一線同仁深度交流，凝聚全員共識。

此外，亦發行「公平待客季刊」，追蹤並分享十大原則精進成果，鼓勵同仁將公平待客精神融入日常服務，攜手打造金融友善的服務環境。

面對金融詐騙案件與財損金額攀升的嚴峻挑戰，新安東京海上產險結合保險職能與數位賦能， 於3月官網改版上線「保險防詐杜絕風險專區」，優化瀏覽介面，提供民眾清晰易懂的防詐指南。

同步邀請具專業證照的台、客語老師為防詐動畫影片重新配音，推出台、客語版保險防詐影片新增置於專區及線上媒體傳散，讓高齡長輩們得以透過最熟悉的語言輕鬆掌握防詐要點，強化數位易近與縮短資訊落差。

為積極將識詐宣導觸角延伸至社區，今年已攜手偏鄉原民文健站、大專院校、高齡、新住民、聽障等社福機構及電信通路共計舉辦29場防詐公益宣導，累計吸引逾2,500位民眾熱情參與，此宣導專案迄今累計140場，實地觸及近6,000人。

另為將識詐意識融入民眾日常生活，宣導中更發送全新製作的「心安御守-保險防詐便利磁貼紙組」，鼓勵民眾將實用防詐提示置於家中電話旁、辦公桌等顯眼位置，時刻保持警覺。

新安東京海上產險將持續秉持誠信築基、履踐公平待客及確保客戶權益的信念，不斷精進公平待客10大原則作為，敏捷的回應社會及客戶的需求，積極守護民眾財產安全，致力建構更具韌性與包容性的金融友善環境，成為推動社會正向前進的穩健力量。

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