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外資匯出使升值力道受阻 台幣午盤以匯價28.85小貶2.2分暫收

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
在台幣連升三天之後，今日午盤以貶值暫收。圖/本報資料照片
在台幣連升三天之後，今日午盤以貶值暫收。圖/本報資料照片

台幣匯率在連升三天之後，由於外資台股獲利了結並匯出資金，今日午盤以28.85元，小貶2.2分暫收，這也是近日台幣急升以來，罕見午盤以貶值作收。台北外匯經紀公司成交量為6.56億美元，接近昨日上午成交量。

台幣匯價早盤以貶值0.2分、28.83元開出，最低貶至28.85元。但由於出口商趁勢進場拋匯，台幣隨即繼續升值，盤中最高升值29.792，仍升破28.8關卡，10時過後的匯價約在28.811，升值0.06%，之後台幣漲跌互見，不斷拉鋸，

據了解，今日美元的買盤主要來自外資，由於7月4日美國國慶日放假，外資也預期，期間美國市場可能因為美國總統川普出乎意料的發言或政策，又使市場生變，由於不能排除這類風險，因此也有外資在周四台股大賺之際，乾脆獲利了結之外，順便出場，成為今日台幣回貶的主因。由於外資進場買美元，出口商也趕快把握時間進場拋匯，所以盤中匯價波動也放大。

由於台股中午時下跌接近200點，估計外資匯出的力道下午也會持續，將加重台幣貶值的力道。

台幣匯率 台股獲利 外資

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