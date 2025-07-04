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Fed 延後降息預期升 新台幣升勢暫止 午盤小貶2.2分

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
圖為台幣匯率示意圖。本報資料照片
圖為台幣匯率示意圖。本報資料照片

美國就業市場優於預期，市場不再押注美聯準會7月降息，9月降息機率同步下降。美國總統川普則表示，就業數據是個好消息，比預期的要好得多。4日早上新台幣升勢暫止，台北外匯經紀公司新台幣午盤以28.85元暫收，小貶2.2分，成交量為6.56億美元。

隨著7月9日關稅截止日期的臨近，投資者保持謹慎，川普表示，他將向尚未達成貿易協議的國家發送信函，列出關稅稅率。

匯銀指出，由於關稅將推升通膨，同時就業數據具有韌性，有助於支撐聯準會 (Fed) 延後降息，美元在未來幾個月內升值的預期開始浮現。

新台幣 降息

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