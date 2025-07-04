新安東京深化公平待客文化 升級防詐宣導觸及全台近6千人

為深化企業公平待客文化，新安東京海上產險於2025年上半年推動多項內部與對外行動，包括啟動「全台巡迴座談」及發行「公平待客季刊」，積極強化員工對公平待客的認知與實踐。同時，面對詐騙案件激增趨勢，該公司升級防詐宣導策略，導入數位科技與在地語言，拓展宣導範疇。

新安東京海上產險總經理賴麗敏指出，公平待客不應僅限於法規遵循，更應成為企業文化的一部分。因此，企業自上而下推動座談，邀請外部學者與獨立董事與第一線員工面對面溝通，探討防詐與金融友善等議題；並透過季刊形式，系統化追蹤公平待客十大原則落實情況，促進員工將其內化於日常服務。

針對防詐部分，該公司於3月改版官網，新增「保險防詐杜絕風險專區」，提供易懂的防詐資訊。更特別邀請台語與客語老師為防詐影片重新配音，協助高齡者透過熟悉語言吸收資訊，縮短數位鴻溝。

此外，該公司今年與多元族群組織合作，已在全台舉辦29場社區型防詐宣導活動，觸及超過2,500人，累計至今已達140場、近6,000人參與。現場並發送實用的「心安御守」磁貼，協助民眾在日常環境中保持防詐警覺。

新安東京海上產險表示，未來將持續深化公平待客與反詐意識，回應社會與客戶需求，強化保戶保障，致力於打造包容、友善的金融環境。