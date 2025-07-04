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業界首創 「投保不再等體檢」 安聯人壽新系統7題判投保結果

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
安聯人壽指出，近期在行動投保工具導入「智能核保系統」。圖/本報資料照片
安聯人壽指出，近期在行動投保工具導入「智能核保系統」。圖/本報資料照片

壽險業近年加速數位轉型，陸續推出線上投保服務。安聯人壽指出，近期已在行動投保工具導入「智能核保系統」，透過彙整全球醫務核保資料並結合在地需求，建構本土化的線上核保資料庫。保戶僅需回答約五至七題客製化問項，無須檢附病歷或加做體檢，即可即時獲得核保結果。

安聯人壽營運長暨數位策略創新部資深副總陳俊宏表示，保險業正面臨生成式AI與數位科技帶來的結構性改變，為提升服務品質與營運效率，公司持續強化AI應用與數位生態系統建設。他指出，「智能核保系統」即是針對保戶投保流程中常見的等待與重複資料補件問題進行優化，透過客製化問項評估體況，保戶無需另行提供病歷或進行體檢，即可了解是否符合標準費率承保。

陳俊宏說，過去投保後，常需等待一至兩周甚至更久才得知是否需補體況資料，增加不確定性與作業負擔。新系統讓保戶在與業務員進行行動投保時即能確認核保結果，有助於提升服務速度與投保體驗。

安聯人壽表示，該系統整合全球醫務核保資料與本地經驗，能依據保戶過往病史與體況提供約五至七個互動式問項，相較傳統問卷更為精簡，並具備即時決策能力。在設計上則兼顧公平性與使用便利性，降低傳統核保因資訊不足或評估時間長導致保單延遲的問題。

回應市場對保險科技的高度期待，安聯人壽指出，將持續投入數位創新與保險科技建設，打造更具韌性與敏捷性的營運模式，以穩固外商壽險市場龍頭地位。該公司也強調，數位化升級並非僅著眼於效率，更聚焦在改善客戶體驗與強化服務價值，實踐「以客戶為中心」的經營理念。

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