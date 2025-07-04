日圓換匯0.2025元 史上最甜價位

今年第2季以來，台幣瘋狂升值，爭霸亞幣，使得國人最喜愛的日圓，不斷出現最低價格，4日早盤，臺銀的日圓現金換匯價格，一度來到0.2025元，相當於1元台幣可換到4.93日圓，哈日族甚至開始敲碗，高喊：「1比5不是夢！」

除了換現鈔，臺銀的日圓即期匯價，上午最低來到0.201元，價格比現貨更實惠，更讓網友大喊立馬手刀衝。

網銀換匯量最大的玉山銀指出，新台幣5月大幅升值、讓日圓匯價相對下跌，台灣民眾偏愛日本旅行，從網銀觀察，日圓交易量較去年同期成長超過100%。整體而言，第2季新台幣兌美元升值10.96%，相較之下幾乎所有外幣兌新台幣都呈貶值。適逢暑期出國旺季到來，包括日圓、美元、澳幣及歐元交易量都成長。北富銀也觀察5、6月客戶兌換日圓總兌換量明顯成長，日均兌換量較1月至4月成長超過200%。