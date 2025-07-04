甜甜價又來！日圓與韓元今日匯價雙雙創新低 最新日幣現金匯價0.2025已接近1比5

台幣走強，使得日圓與韓元對台幣雙雙再創新低。日圓匯價今日對美元貶值，來到144.762兌1美元價位，加上台幣升值，因此再放大二者的「翹翹板」效應，台幣兌日圓現金匯價來到0.2025的史上新低點，愈來愈接近1比5價位；另一方面，韓元近來在亞幣競升中反向貶值，今日的台銀牌告現金匯價已來到0.02329元兌1韓元，已破5月13日的0.02354，再創新低價位。

台幣匯價早盤以貶值0.2分、28.83元開出，最低貶至28.85元，但由於出口商趁勢進場拋匯，台幣隨即繼續升值，盤中最高升值29.792，升破28.8關卡，十時過後的匯價約在28.811，升值0.06%，也使台幣兌日圓再看到新的甜甜價。

倘若以4月22日的近半年來最高價位觀察，當時的台幣兌日圓現金匯價為0.2351，倘若換10萬日圓，得花23510台幣，但現在要換10萬日圓，只要換20250台幣，省下超過3260台幣，已經快要打到85折。至於韓元，倘若換100萬韓元，5月13日要用23540元兌換，但現在只要23290元，便宜約250元。