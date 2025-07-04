美國勞動市場韌性增強 7月降息預期降 新台幣開盤小貶
美國勞工部周四公布的數據顯示，6月非農就業人口新增14.7萬人，高於市場預估的11萬人；失業率降至4.1%，低於預估的4.3%，強勁數據支撐美元指數站回97整數大關，預期Fed在7降息聲浪也趨緩。台北外匯市場4日早上新台幣以28.83，貶值0.2分開盤，但開盤半小時內，在外資拋匯下，新台幣又再轉貶為升，盤中升破28.8，半小時內最高匯價來到28.792元，升值3.6分。
台股今早開高走低，9:30分後指數紅翻黑，指標股台積電在平盤附近整理後翻黑，風電股龍頭世紀鋼在眾利多護身下，竟意外跌停。加權指數開盤1小時後跌逾百點。
匯銀分析，美國勞動市場韌性增強，Fed無需提前降息，據6月非農新增就業達14.7萬人，不僅超過市場，也高於2000年以來9.5萬人，與2020年以來12萬人平均值，失業率意外下降至4.1%，低於聯準會6月預測的4.5%及其認定的自然失業率4.2%。
匯銀表示， 當前經濟與通膨數據受關稅扭曲影響、充滿不確定性，Fed 在政策調整上將保持審慎，6月亮眼的就業數據與低失業率，將強化 Fed 暫不降息的理由，使其有更多時間評估關稅對經濟與物價的實質影響。
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